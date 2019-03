Ana Montagut deja el Ayuntamiento de Burriana tras 20 años de trabajo

Fue el fichaje estrella de Alfonso Ferrada en 1999, y deja la política 20 años después. Ana Montagut abandona el consistorio de Burriana con el final de este mandato tras una extensa trayectoria en el Partido Popular. Fue alcaldesa en funciones, portavoz y teniente de alcalde de los poblados marítimos, sin olvidar las responsabilidades en Hacienda, Juventud, Educación y Empleo. Incluso llegó a ir en lista al Congreso de los Diputados en las dos últimas elecciones generales.

Da un paso al lado por cuestiones familiares y laborales. Si es solo una marcha temporal «el tiempo ya dirá... y la vida». «De momento, continuaré en casa hablando de política y comprando el periódico, y seguiré como coordinadora comarcal y con la libertad de opinar sin preocuparme de que estoy en una institución u otra», admite.

Entre las cosas de las que más satisfecha se siente está «haber traído cosas buenas». Destaca «el IES Llombai, el local de ensayos, el Casal Jove, colegios o la tenencia de alcaldía del puerto». Destaca que su trato a lo largo de dos décadas se basa en «lo que en casa te han enseñado, es decir, a tener un respeto y a tratar bien a las personas y a haberlo llevado a todas las facetas de la vida».

100 BODAS / Montagut recuerda que ha llegado a oficiar «casi un centenar de bodas civiles». «Y no porque me las hayan asignado, sino porque la gente me las ha solicitado. Eso supone un barómetro bastante importante y ahí entra también la incertidumbre del momento en el que comenzaron a producirse los enlaces entre personas del mismo sexo», dice.

Otro hito fue el nacimiento del festival con más público de España, el Arenal Sound: «Logramos un evento de referencia a nivel nacional. Fue una sorpresa su llegada y con mucho trabajo conseguimos llevarlo hacia adelante».

Como conclusión, tiene clara una cosa: «La política no es para vivir, ya que toda persona tiene que tener sus inquietudes y cuestiones laborales personales y es importante que uno sienta cuándo debe marcharse».