El Arenal Sound vende en solo unas horas el 95% de los abonos

Los sounders lo han vuelto a hacer y de manera masiva, durante la jornada de este domingo, se lanzaron a cazar el abono para el Arenal Sound 2020. Los incentivos para adquirir la entrada cuanto antes son dos. Por una parte, el económico, ya que los precios subían a medida que se iban vendiendo. Y por otra, para asegurarse la presencia el próximo verano en el festival celebrado en Burriana, puesto que se trata de un macroevento que, a pesar de congregar a 50.000 personas, tiene una capacidad muy inferior a la demanda real existente y, por lo tanto, no pueden asistir al recinto todos los que quieren. De hecho, el sold out está tan cerca que se espera que la organización lo anuncie a lo largo de la jornada de hoy.

La venta de los abonos para los vecinos de Burriana (8.017 en apenas nueve horas) ya hacía presagiar el jueves que las líneas iban a echar humo tan pronto como llegaran las 12.00 horas y comenzara la venta de los pases. Y así fue. Enseguida se colapsó el sistema y a muchos les salió el mensaje de «estamos procesando el número máximo de reservas que podemos gestionar de manera simultánea». Pero, al mismo tiempo, también muy pronto comenzaron a aparecer en redes sociales los mensajes de sounders contentos porque ya habían adquirido el abono y anunciaban su presencia en el festival un verano más.

Primer 'sold out'

Hubo quien lo intentó con el móvil y el ordenador al mismo tiempo. A las 15.05 de la tarde, solo tres horas después de ponerse a la venta, la organización ya anunciaba el primer sold out, el de los abonos VIP. En 185 minutos se habían acabado los pases para esta zona privilegiada del recinto de conciertos.

A esa misma hora la cola virtual había descendido de manera notable y ya resultaba fácil y rápido acceder directamente a la zona de compra de abonos. El general rondaba los 70 euros en esos momentos. Y a las 20.05 horas, la organización daba a conocer que ya había alcanzado el 95% del aforo. Del mismo modo destacaba que se acercaba «la última oportunidad», por lo que advertían que los sounders compraran su «abono antes de que se agoten», ya que «no habrá más entradas a la venta».

El masivo respaldo que recibió la organización de los asistentes, tanto de Burriana como del resto del panorama nacional, no hacen sino reafirmar la fe ciega que los asistentes tienen en los responsables del evento. Tanta que se vendieron los casi 50.000 abonos en una jornada y sin conocer aún ningún nombre del cartel. Y es que el Arenal es mucho más que un festival de música, también es una experiencia a los pies del Mediterráneo y para muchos, la semana más esperada del año. Este próximo verano se celebrará del 28 de julio al 2 de agosto.

Nuevos 'dj's en la cima

Dimitri Vegas & Like Mike, dj’s viejos conocidos por los sounders por haber pinchado en el escenario principal del Arenal Sound, han ascendido de nuevo al número 1 de la lista de los 100 mejores dj’s de Dj Mag. El Arenal lo anunció ayer y los felicitó, aunque no apuntó si volverán a estar en Burriana. De hecho, la organización aún no ha confirmado la presencia de ningún artista aún. Otro conocido por los sounders como es Martin Garrix, que cerró la edición del pasado verano, pasa del número 1 al segundo puesto.