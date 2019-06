El carril bici del Prat de Cabanes opta a un premio europeo

El itinerario ciclopeatonal en el entorno del Parque Natural de Cabanes y Torreblanca opta a un premio europeo. Este proyecto, llevado a cabo por la Dirección General de Obras Públicas, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, ha sido cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) Comunitat Valenciana 2014-2020. Es la primera vez que la Generalitat participa en los Premios Regiostars.

Los premios Regiostars 2019 son un concurso anual organizado desde 2008 por la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea. Su objetivo es identificar buenas prácticas de actuaciones cofinanciadas en el desarrollo regional y poner de relieve proyectos innovadores financiados por la Unión Europea que puedan resultar atractivos e inspiradores para otras regiones y gestores de proyectos.

Los premios se otorgarán a través de un proceso mixto que combina los votos de la ciudadanía a los proyectos con el criterio de un jurado independiente y experto en cada categoría, que evaluará y preseleccionará los proyectos presentados en una primera fase, y después en la segunda, elegirá a los finalistas y ganadores de las distintas categorías en base a cuatro criterios fundamentales: innovación, impacto, sostenibilidad y colaboración.

En este sentido, el proyecto presentado a concurso por la Generalitat, como región de Europa, podrán votarse, hasta el próximo 9 de julio, en el siguiente enlace:

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/2019/categ2

Funcionamiento del concurso

1ª Fase de votación: 'Me gusta' un proyecto

En esta fase inicial la ciudadanía de la Unión Europea vota su proyecto favorito, de manera que el que obtenga mayor puntuación conseguirá el premio del público.

Todos los proyectos presentados están publicados en la web de REGIOSTARS 2019 con un breve resumen y una fotografía, para su consulta por la ciudadanía de la Unión Europea.

Al presionar el botón de 'Me gusta' del proyecto la ciudadanía está expresando su apoyo al mismo. El número de 'Me gusta' que reciba cada proyecto en la fase 1 se sumará a los "votos" de la fase 2. El proyecto con el mayor número de 'Me gusta' en la fase 1 será invitado a la ceremonia de entrega de premios el 9 de octubre en Bruselas. El plazo para seleccionar un proyecto con el botón 'Me gusta' finaliza el 9 de julio.

2ª Fase de votación: "Votación" para elegir a los finalistas

En esta segunda fase, los finalistas seleccionados por el jurado de REGIOSTARS 2019 serán sometidos de nuevo a votación de la ciudadanía. El plazo para poder votar en esta segunda fase empezará el 9 de julio con el anuncio de los finalistas (máximo cinco finalistas por cada categoría) y finalizará el 9 de septiembre.