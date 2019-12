Dimite Chalmeta (PSPV) por «motivos personales»

El concejal del grupo municipal socialista en Onda Francisco Chalmeta presentó ayer su dimisión como edil del Ayuntamiento por «motivos personales» que actualmente le impiden desarrollar las tareas y obligaciones que vienen asignadas a este cargo.

Desde el grupo municipal socialista agradecieron su «entrega y dedicación», tanto ahora en la oposición como concejal de Deportes del anterior equipo de gobierno, cuando llevó a cabo proyectos como becas de élite para deportistas locales, la substitución por césped artificial en los tres campos de fútbol y la construcción del nuevo pabellón. La dimisión de Chalmeta, que entrega el acta de edil, se ratificará en el pleno de enero y en su lugar entrará la candidata que iba de número 10 en la lista. Se trata de Laura Salvador, hija de Juan Miguel Salvador, quien el pasado febrero presentó su renuncia como vicesecretario de Acción Sectorial tras la polémica surgida entorno a los empadronamientos de Villamalur.

«Ha sido una decisión muy dolorosa, pero no poder estar a la altura del cargo de concejal es lo que me lleva a dar un paso al lado», aseguró el socialista, que insistió que «el sentimiento de responsabilidad» le lleva a apartarse.

Y es que el «ataque» por parte de la alcaldesa, la popular Carmina Ballester, en el último pleno por su ausencia de las sesiones plenarias, ha sido «la gota que ha colmado el vaso». «Trabajo a turnos y cuando estoy de noche no puedo acudir, pero me duele que me criticaran sin estar presente y que se haga sangre. Tal vez, si se hicieran por las tardes, no pasaría», concluyó.