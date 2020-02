Discrepancias con la empresa retrasan la culminación del trinquet de Almassora

El Ayuntamiento de Almassora se ha encontrado con un contratiempo de última hora para finalizar las obras del nuevo trinquet. La empresa encargada de desarrollar los trabajos, Aglomerados Los Serranos SAU, da por finalizadas las tareas y así se lo ha comunicado al consistorio, pero el arquitecto municipal aún no ha firmado la recepción de la obra. El motivo es que los técnicos entienden que todavía no han acabado las labores, por lo que la instalación «no está conforme a lo que estaba estipulado en el proyecto» y han solicitado a la constructora que termine los flecos que quedan.

En concreto, restan por completar dos actuaciones: falta equipamiento en el interior del trinquet y todavía está pendiente construir el muro de separación en el colegio Errando Vilar, que linda con las instalaciones del recinto deportivo, y que se comprometió a realizar el Ayuntamiento a principios de enero.

Previsión

Aunque desde el consistorio aseguran que «es poquísimo» lo que resta por hacer, este nuevo escollo retrasará más la culminación de las esperadas obras, ya que la previsión inicial del equipo de gobierno era que estuvieran acabadas ya el año pasado.

Mientras los trabajos en el trinquet Antoniet d’Almassora --así quedó bautizado-- están paralizados a la espera de que la compañía retome los trabajos restantes, desde el Errando Vilar cargan contra el retraso del proyecto, que condiciona a la escuela.

Su director, Jorge Grifo, critica que no pueden utilizar el huerto escolar porque el desarrollo de las parcelas está supeditado a la finalización del recinto contiguo. Más allá del muro, reprocha que hay escombros y chatarra que ha entrado en la superficie del colegio y que aún no han retirado. Además, recuerda que siguen sin poder disponer del patio, ya que las obras del colegio (con cargo al plan Edificant de la Generalitat) aún no están acabadas. «Los niños sufren las consecuencias desde septiembre», reprocha.