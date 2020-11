Espectacular decoración navideña en una vivienda de Orpesa: "Queríamos dar un poco de alegría"

Castellón afronta las Navidades más atípicas que recuerdan los más viejos del lugar. Restricciones en el número de comensales, toque de queda, sin cabalgatas, sin actos multitudinarios, sin la hostelería a pleno rendimiento… El coronavirus ha marcado el día a día desde que irrumpiera con fuerza el pasado mes de marzo y sigue ahí acechando a una provincia que ha perdido a más de 300 de sus habitantes por el maldito virus desde el inicio de la pandemia.

Es por ello que José y María Pilar se han propuesto dar un poco de espíritu navideño a estas fechas, y lo han hecho con un espectacular decorado navideño en su residencia: “Los vecinos están encantados. Nos dicen que en un año tan triste, por lo menos esto da un poco de alegría. Solo con ver la reacción de los niños que vienen con sus padres a verlo, ya vale la pena”.

El matrimonio, formado por un gaditano y una pamplonica, se conoció en Alemania, pero fijó hace años su residencia en Orpesa. Es aquí, en la Avenida Valencia de esta localidad costera, donde su vivienda no pasa desapercibida en estas fechas. “Lo encendimos anoche –domingo 29-, y no han parado de venir vecinos y coches para hacer fotos y vídeos. Nos alegra que guste tanto. Llevamos cuatro año haciéndolo, pero cada Navidad intentamos superarnos”, asume José, que no oculta que ha pasado más de una semana elaborando junto a su mujer este espectacular decorado.

La expectación por los decorados de esta familia es tal que en la pasada celebración de Halloween, la propia alcaldesa de Orpesa, María Jiménez (imagen superior), visitó la vivienda. “Nos sorprende la gente que viene a verlo. Le llama la atención hasta a la policía, que nos felicita por el montaje. La verdad es que lo hacemos para eso, para que disfrute todo el mundo”, confiesa José, que tiene en casa a sus principales fans: “Tenemos tres hijas y cuatro nietos, que son los que más alucinan con todo lo que montamos”.

Una ‘Casa de Navidad’ única

Admite José que en Orpesa “no hay muchos edificios tan trabajados por estas fechas. Algunos nos dicen que en Navidad es de las cosas más llamativas que hay en el pueblo”, afirma orgulloso, como no podía ser de otra forma teniendo en cuenta el fenomenal trabajo que ha realizado junto a su mujer María Pilar. “En Halloween (vídeo al final de la noticia) aún teníamos más cosas, pero creo que nos ha quedado bien”; afirma. Desde luego, está en lo cierto.

Si has elaborado o tienes pensado elaborar un montaje similar en tu domicilio de cara a la Navidad en la provincia de Castellón y quieres hacérnoslo llegar puedes escribir a rfabian@epmediterraneo.com, o ponerte en contacto con Mediterráneo a través de un mensaje privado por alguna de sus redes sociales.