Los festivales planifican eventos con aforos reducidos para volver este año a Benicàssim

Tras un año sin festivales, la música volverá a sonar en Benicàssim. Eso sí, no será como antes. Los promotores trabajan para preparar eventos con aforo reducido y las medidas que garanticen disfrutar de los conciertos al aire libre con seguridad.

La alcaldesa, Susana Marqués, explica que en el Ayuntamiento están «en contacto permanente con los organizadores de los festivales». «Quieren impulsar algo, porque tienen la esperanza y muchas ganas tras tanto tiempo sin hacer nada, y porque el año pasado vieron ejemplos en otros puntos del país con buenos resultados. Ahora falta que aquí nos lo autoricen», añade.

Los promotores se fijan en propuestas similares celebradas con éxito, en ciudades como Marbella o Tarifa, con la confianza de poder aplicarlo también en Benicàssim.

Personas sentadas o parcelas con miniterrazas

«Nosotros estamos encantados de hacer cosas, siempre dentro de la prudencia y de las normas. Lo que tenemos claro es que a la antigua usanza lo descartamos. Pero si hablamos de actos con asistentes sentados o con parcelas como miniterrazas podrían ser más factibles, pero tendremos que ver los aforos y horarios que marquen las autoridades competentes», asegura.

El festival que suele abrir la agenda en la localidad los últimos años es el Sansan, en Semana Santa. Este año, con toda probabilidad, se trasladará a octubre, en un formato más reducido que establecerán las autoridades sanitarias, según acordarán en una reunión, en breve, entre organizadores y consistorio.

Programación en verano

Cara al verano, el Ayuntamiento tiene tres propuestas para junio, julio y agosto a fin de utilizar el recinto de festivales, ya de propiedad municipal. La más concreta es la perteneciente a The Music Republic, propietarios del FIB y Arenal Sound, que propone un ciclo de conciertos a llevar a cabo durante los fines de semana de julio, en formato reducido y en un recinto adaptado en función de los aforos que las autoridades establezcan. Un espacio dentro del recinto de conciertos acotado, bien acondicionado, con separación de asistencia y locales adaptados alrededor.

Sería un formato similar al propuesto por un promotor castellonense en colaboración con una firma nacional para el mes de junio, que plantea actuaciones enfocadas en fin de semana en un recinto de similares características. Para tal fin, buscará una alianza con The Music y con Rototom, a la hora de aprovechar sinergias y establecer la misma instalación todo el verano. Al respecto y no obstante, Rototom todavía no ha efectuado su propuesta para el mes de agosto.

Plantean conciertos para las propuestas de flamenco y blues

El Ayuntamiento de Benicàssim también está inmerso en los preparativos para reajustar los festivales que impulsan directamente desde la Concejalía de Turismo, que suelen celebrarse en temporada media, antes del verano, para desestacionalizar la oferta y dinamizar la economía local. Es el caso del Benicàssim Flamenco Fusión Gastro Festival, que desarrollan, normalmente, a finales de abril o principios de mayo, con conciertos y actividades al aire libre, como baile, masterclass o talleres. Y también el Benicàssim Blues Festival, previsto el primer fin de semana de junio, que reúne a los principales artistas nacionales e internacionales de este estilo musical.

Ambos son gratuitos y al aire libre y suelen durar unos tres días. El consistorio estudia salvarlos, con una actuación estelar, con el aforo que esté permitido por la normativa, al igual que trabaja en reajustar los eventos dedicados a la ópera y el de guitarra clásica.