García afea el uso partidista con los cobros de la piscina de PP y PSOE

El alcalde de Nules, David García, afeó ayer de nuevo las afirmaciones vertidas por populares y socialistas respecto a la gestión del ejecutivo local en lo referente a la licitación de las actividades deportivas del Ayuntamiento durante el último trimestre del año y el supuesto cobro de las tasas, en septiembre del 2019, a través del Terminal de Punto de Venta (TPV) de una firma privada.

Y es que para García, tanto desde el PP como desde el PSOE «se está opinando de este asunto sin conocer en profundidad el caso». Con todo, el munícipe nulense afirmó ayer que no descarta convocar una sesión extraordinaria de la comisión de Deportes, con el fin de abordar este tema «en cuanto tengamos toda la información sobre el mismo».

Sin embargo, desde la oposición no parecen estar dispuestos a aceptar esta opción, de manera que únicamente consideran «razonable» una comisión de investigación que no esté controlada por el alcalde. Aun así, el primer edil insiste en que no faltará ningún detalle sobre todo lo que ha sucedido en una informativa.

Al respecto, el alcalde hace hincapié en que PP y PSOE solo se fundamentan en el informe del tesorero y de la interventora, que los populares hicieron públicos en el pleno, «y no han buscado más información en otros técnicos». «A lo mejor la cosa puede acabar con que tengan que pedir disculpas», aseveró García.

Las explicaciones de CeN / La parte fundamental de las explicaciones que dio Centrats en Nules (CeN) el domingo en su cuenta de una red social, incide en lo que describen como «privatización» de las actividades deportivas, y en ese sentido afirman que el pago directo en las cuentas de la adjudicataria es un «sistema que se lleva a cabo, de forma ordinaria, en múltiples ayuntamientos», a lo que añaden que «fue propuesto por los propios técnicos municipales y la empresa contratada», aunque sin que existiera conocimiento en los servicios de Tesorería e Intervención, que es donde se detectó que en septiembre del 2019 las cuentas del consistorio sufrieron una reducción de los ingresos del TPV de la piscina.

Desde CeN afirman que «una vez se tuvo conocimiento del método que se usaba, y como era diferente al que funcionaba hasta la fecha», dieron «todas las instrucciones precisas para su retirada». E instan a la oposición a denunciar si creen que hay algún hecho ilegal, pero exigen que «respeten la presunción de veracidad» de sus compañeros.