El Grill innova con dos gemelas en el cargo de fallera mayor infantil

La Falla El Grill siempre se ha caracterizado por no seguir las normas establecidas y esa sana rebeldía la ha convertido en una agrupación pionera. No tener miedo a la libertad y al qué dirán la llevó a ser la primera en tener una mujer presidenta, Liliana Vizcarro.

Este año vuelven a innovar y han proclamado no a una fallera mayor infantil, si no a dos, las hermanas gemelas Àsia e Indhira Roig Vizcarro, que compartieron uno de los días más felices de su vida. No lo hicieron solas, les acompañó el niño Joan Encinas Orihuela que, junto a las falleras, será el encargado de representar a la cantera grillera como fallero mayor infantil. Con tan solo siete años de edad, los tres supieron cautivar al público.

En un acto conducido por Ingrid Vizcarro, Carmen Soriano, Paula Giner y Jose Menacho, la falla que copresiden Javier Sayago y Martín Menacho, el cuadro de honor lo completaron Paula Llorach Arrufat y Sara Moliner Querol que ostentan, respectivamente, el madrinazgo de la Falla y el del Estandarte, mientras que Ivanka Orihuela Gracia es la regina del Foc. Otra mujer, peñiscolana para más señas, Àngela Llopis Blasco, ejerció de mantenedora. Y, sobre un varón, Aitor Orihuela Gracia, recayó el cargo de Presidente de Honor.

El Grill rindió homenaje a Gloria Ayza Castell que, acompañada de Joan Bosch, recibió un detalle por parte de los presidentes y la ovación general.