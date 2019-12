La jueza archiva la causa de la cruz contra el alcalde de Betxí

La jueza que investigaba un posible caso de prevaricación por haber trasladado la cruz por parte del alcalde de Betxí, Alfred Remolar, ha elevado la propuesta de archivo del expediente por considerar que la actuación del primer edil fue "acertada y adecuada a derecho".

En un escrito de tres hojas, la magistrada hace una detallada descripción de los hechos donde pone de relieve claramente "la ausencia del más mínimo indicio de desviación en la normativa de contratación pública". Con todo, la juez concluye que ante la muestra de la no "perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa" se predispone "el sobreseimiento provisional de las presente actuaciones".

El primer edil se ha mostrado "muy contento" por la decisión judicial. "Por fin he podido demostrar mi inocencia y el hecho de que siempre he actuado correctamente, primando el interés general y la seguridad de las personas por encima de cualquier otro aspecto", ha destacado el munícipe. Al mismo tiempo, ha apuntado que "es un momento muy feliz para mí, para mi familia y para mis compañeros, que no encontrábamos sentido a toda esta causa injusta".

Según algunas fuentes consultadas entre los profesionales del derecho, este auto es "especialmente contundente" en cuanto a la inocencia del alcalde y, sobre todo, en cuanto al procedimiento y actuaciones del primer edil. A pesar de que contra esta causa aún cabe recurso, todo hace pensar que en última instancia el caso se archivará definitivamente.