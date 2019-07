Más de 300 vecinos exigen medidas «de urgencia» contra los mosquitos

Más de 300 personas acudieron ayer a la concentración convocada por hosteleros de Torreblanca como protesta ante la falta de acciones contra la plaga de mosquitos que azota la zona del litoral. La cita fue a la entrada de Torrenostra y asistieron propietarios de cafeterías, restaurantes y chiringuitos, principalmente, además de vecinos y turistas, quienes también están sufriendo la masiva presencia de dípteros. Todo ellos portaron una pancarta en la que reclamaban «soluciones urgentes».

El portavoz de la treintena de establecimientos que se movilizaron, Andrés Ruiz Giménez, volvió a ser especialmente crítico por la «pasividad» de la Generalitat valenciana y, además, lamentó que «nadie del Ayuntamiento» hiciera acto de presencia en la concentración. «Estamos cansados y vemos que ya no podemos hacer más. Ayer mismo, había clientes que, mientras les tomabas nota, nos decían que se iban porque no lo podían soportar. La semana que viene nos volveremos a reunir para ver qué acciones se pueden tomar, pero ya no sabemos qué hacer para que nos atiendan», explicaba Ruiz.

Pese a que no fue a la concentración, la alcaldesa de Torreblanca, Josefa Tena, manifestó estar del lado de los empresarios y afirmó que el Ayuntamiento es el «mayor interesado en acabar con este problema», puntualizó.

A pesar de que a principios de semana Tena aseguró que el Ayuntamiento había solicitado las fumigaciones aéreas a la Conselleria de Sanidad, después se desdijo al indicar que esta petición no se había llegado a formular al no cumplirse los requisitos exigidos a nivel técnico en cuanto a la proliferación de mosquitos. Y es que estos tratamientos aéreos están previstos para el paraje del Prat, principal foco de eclosión de larvas, aunque, según los controles periódicos, no existe ahora una reproducción tal que justifique esta medida. De todos modos, los hosteleros y vecinos insisten en afirmar la masiva proliferación de estos dípteros, con las molestas picaduras que ocasionan. Según ha podido saber Mediterráneo, uno de los principales focos de reproducción se localiza ahora en la depuradora de la localidad.

doble de Estoc // La farmacia Sanchís Prado, en Torrenostra, ya sabe lo que es enfrentarse a una temporada estival repleta de mosquitos. Según explican, desde hace años tienen que duplicar el estoc de productos para dípteros y así poder atender la alta demanda que registran los meses de verano. «La venta está siendo similar a la de otros años porque la plaga de mosquitos la venimos sufriendo desde hace tiempo», apuntaron ayer desde la botica. Asimismo, la dependienta de la farmacia especificó que los productos que más suelen pedir los clientes son el repelente en espray y las cremas y roll-on para calmar el picor.