Nules y la Vilavella exigen la reforma integral del cuartel

El alcalde de Nules, David García, y su homóloga de la Vilavella, Carmen Navarro, han retomado este fin de semana una reivindicación histórica de ambos municipios y que ha ido pasando de legislatura en legislatura sin que el destinatario de la demanda, en este caso el Ministerio del Interior, haya atendido hasta el momento la exigencia de acometer una reforma del cuartel de la Guardia Civil.

García fue contundente a este respecto. «Estas instalaciones, que cuentan con 75 años, precisan de un mantenimiento que el Gobierno central no hace desde hace muchos años», señaló, al tiempo que mostró su predisposición a «colaborar con el Ministerio para que la Guardia Civil disponga de unas instalaciones dignas».



PETICIÓN REINCIDENTE / La propuesta ha sido la misma a lo largo de los años, aunque han cambiado los protagonistas e, inevitablemente, los agentes y sus familias que se verían beneficiados por la inversión que plantean los consistorios a los que presta servicio el mencionado cuartel. También ha cambiado el deterioro del edificio, pues va a más a medida que transcurre el tiempo, como pudieron comprobar tanto David García como Carmen Navarro en la visita que hicieron para, precisamente «comprobar su estado actual».

Ambos ayuntamientos, como anunciaron ayer sus máximos responsables, remitirán sendos escritos al Ministerio para que «priorice estas actuaciones y que se incluyan en el presupuesto del 2021». Pero no se limitarán a esperar una respuesta positiva a este respecto. Su intención es proponer que se estudie la posibilidad de firmar un convenio de colaboración para que los consistorios «podamos realizar actuaciones puntuales con carácter de urgencia».

Las condiciones de habitabilidad de este inmueble histórico y emblemático en Nules --ubicado a la entrada del municipio, en la plaza del Pilar-- no son las más idóneas, a pesar de haberse realizado reformas parciales en algún pabellón. Pese a estas mejoras puntuales, no son pocos los guardias que escogen otras opciones antes de instalarse en la casa cuartel, incluso teniendo en cuenta la ventaja que ello les supondría, pues vivir en él no supone ningún coste para ellos y sus familias.