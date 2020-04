Onda bonificará al 50% las construcciones nuevas en polígonos para atraer inversiones

Atraer nuevos proyectos de inversión a Onda que generen riqueza y empleo. Con este objetivo, el Ayuntamiento de Onda ha aprobado esta semana una bonificación del 50% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para aquellas actuaciones que se realicen en los polígonos industriales municipales con menos de la mitad de ocupación. La medida del equipo de gobierno trata de paliar en lo posible la previsión de grave crisis económica que puede llegar tras os decretos de suspensión de actividades a nivel nacional motivadas por el coronavirus

«En estos momentos tan duros es prioritario trabajar para evitar la destrucción de empleos, atraer nuevas inversiones y volver a generar confianza en el entorno empresarial», manifestó ayer la alcaldesa, Carmina Ballester. En este sentido, la munícipe popular aseguró que el equipo de gobierno «hará todo lo que esté en sus manos para convertir Onda en el área industrial más atractiva y competitiva, lo que conlleva más empleo e ingresos para las familias de la localidad».

De este modo, a partir de ahora aquellas empresas que decidan instalarse en el área industrial se podrán beneficiar de esta importante ventaja fiscal respecto a otros municipios.

Pla de Mejora

Cabe recordar que esta medida se suma a las inversiones del ejecutivo local para modernizar las infraestructuras de los polígonos con el fin de sumar competitividad a las firmas instaladas en la ciudad. Esta política responde al Plan de Mejora que presentó el equipo de gobierno para esta legislatura. Los proyectos contemplan actuaciones como la renovación de alumbrado público mediante eficiencia energética. También incluyó la implantación de fibra óptica, con el fin de disponer de las mejores conexiones de telefonía en dichas zonas; así como señalización de calles; implantación de gestión de residuos; creación de una herramienta web para inversores con información de los polígonos; servicios contra incendios; vigilancia con circuito cerrado de televisión conectado a la Policía Local; y mejora de zonas verdes y regeneración paisajista.

Evitar el fraude fiscal

En la modificación de la ordenanza fiscal del ICIO también viene reflejada la revisión de los precios mínimos por clases de obras, atendiendo a las recomendaciones de los técnicos municipales que en su informe indican que «estos están desfasados, no obedecen a la situación del mercado actual y necesitan una actualización, pues ya no es obligatorio exigir el visado para los proyectos básicos de edificación». Con esta nueva normativa fiscal, que desde hace 25 años no se actualizaba, se favorece la instalación de empresas en polígonos industriales y, a la vez, se evita el fraude fiscal.



Cabe destacar que el término municipal de Onda cuenta con una de las mayores superficies industriales de toda la Comunitat Valenciana, con 5,85 millones de metros cuadrados que, sumando la superficie dotacional, de zonas verdes y del sector terciario, se incrementa hasta los 7,8 millones de metros cuadrados.