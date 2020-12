PP-Cs recuperan la mayoría en Benicàssim tras la renuncia de Lorenzo

El equipo de gobierno formado por el bipartito PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Benicàssim recuperará la mayoría tras haber presentado su renuncia el exedil de Cs, Domingo Lorenzo.

El concejal, que abandonó la agrupación naranja y pasó al grupo de no adscritos a principios de junio, dejó su acta ayer por la mañana en el consistorio, formalizándolo así por registro de entrada, tal y como confirmaron en declaraciones al periódico Mediterráneo fuentes municipales, así como el propio Lorenzo.

«He presentado mi renuncia como concejal por asuntos personales, por tema familiar. Me tengo que ausentar de Benicàssim una temporada, ya que estaré yendo y viniendo entre Madrid y Galicia, y cuando pueda volveré a este municipio», explicó ayer a este diario.

«No iba a tener tiempo de dedicarme a lo que supone ser concejal, por lo que he decidido renunciar al acta y dedicarme totalmente a mi familia», añadió el edil.

Lorenzo presentó en junio un escrito en el Ayuntamiento con e l que solicitó su baja en el equipo de gobierno y su paso a edil no adscrito a ninguno de los grupos de la corporación. El edil estuvo al cargo de las delegaciones de Seguridad, Protección Civil y Emergencias, y Recursos Humanos, y cobraba por asistencia a plenos y comisiones, no tenía ninguna dedicación parcial ni exclusiva. Con este paso dejó en minoría al ejecutivo, que pasó de contar con nueve concejales a únicamente ocho con su marcha. Lorenzo justificó su baja de Ciudadanos por discrepancias con las últimas decisiones de su partido a nivel nacional.

La portavoz del grupo municipal, Cristina Fernández, manifestó entonces que respetaban su decisión, pero que su partido «no gobierna con tránsfugas»; y le reclamaron que dejara el acta de concejal que consiguió con las siglas de Ciudadanos. Lorenzo optó por continuar en la oposición como no adscrito, continuando estos meses como edil. Y no ha sido hasta ahora cuando ha decidido dejar su acta como concejal.

Fue el concejal de Ciudadanos Javier Alonso el que se encargó de desarrollar sus funciones. Ahora, la formación recupera su tercer edil, y en los próximos días se conocerá quién ostentará el cargo. Podría ser Natividad Alonso.