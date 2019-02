PSOE, PP, Compromís y Cibur, unidos a favor del bou al carrer

El pleno del Ayuntamiento de Burriana aprobó ayer una moción del PSPV-PSOE que contó con el apoyo del PP, Cibur y Compromís, la abstención de Ciudadanos y en contra de Se Puede Burriana. Se trataba del texto propuesto por la Federació de Penyes de Bous al Carrer de la Comunitat en la que se mostraba el apoyo a la exhibición de bous al carrer.

El portavoz socialista, Javier Gual, indicó que «Burriana encaja perfectamente en lo que pide este documento, que puede servir para mejorar la fiesta». El popular Carlos Solá, por su parte, añadió: «El bou per la vila es el evento más participativo de nuestras celebraciones y, además, supone un importante impacto económico y de promoción turística». Por su parte, el nacionalista Vicent Granel indicó: «Los actos taurinos han mejorado notablemente en los últimos años y nosotros apoyamos esta tradición».

La representante de Cibur, Mariola Aguilera, lamentó que se presentara esta moción «y más por el PSOE, que luego pacta con partidos que no la apoyan».

DEBATE // La abstención de Ciudadanos la justificó su portavoz, María Jesús Sanchis, aduciendo: «Hay posiciones contrapuestas y nosotros avalamos ambas posturas y estamos a favor de la permanencia de las tradiciones».

Por último, Maribel Martínez, de Se Puede Burriana, justificó su «no» pidiendo «un debate de la sociedad en general» al respecto.

Siguendo con las mociones, también se trataron dos relativas a la naranja. Una de ellas, con los votos favorables de Cibur, Compromís, PP, Ciudadanos y Se Puede Burriana, pidió la dimisión del actual Ministro de Agricultura, Luís Planas «porque, con sus declaraciones, ha encendido a los agricultores». El socialista Gual dijo que «quizás sus palabras no han sido las más acertadas, pero de ahí a pedir la dimisión... lo que hay que hacer es sensibilizarle». Y le recrimió a Aguilera: «Usted tuvo un comportamiento asqueroso con un concejal de esta corporación, que un juez ha dicho que no es delito, pero sí que es asqueroso y usted no ha dimitido. Lo que ha traído al pleno es basura, porque esta moción no suma y, en todo caso, busca dividir».

Compromís presentó una enmienda para añadir una reprobación a la Ministra de Agricultura de 2016, Isabel García Tejerina.

Fuster iba a presentar otra para solicitar la dimisión de la consellera del área, pero decidió no hacerlo porque el agricultor «necesita que lo abracen».