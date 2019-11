Vecinos confían en el plan de la Marjaleria para salvar sus casas

Con la tramitación de las multas coercitivas paralizada por parte de la Generalitat desde el primer trimestre del 2019, los propietarios de viviendas de la Marjaleria de Nules, que hasta ese momento veían pocas opciones para salvarlas del derribo, --por estar construidas sin licencia, en suelo no urbanizable y de especial protección--, confían en que la aprobación del Plan Especial, que ya está en manos de la administración autonómica, supondrá una «amnistía para todos aquellos que acaten las imposiciones que el documento detalle. Algo que pasará por realizar las inversiones necesarias para minimizar el impacto de las construcciones sobre el ecosistema.

con y sin sentencia / La modificación de la ley urbanística valenciana planteó la posibilidad de regularizar una situación anómala extendida en no pocas zonas del territorio de la Comunitat. Este cambio parecía dejar fuera a los dueños con decisión judicial firme de derribo. Pero quienes se encuentran en esta tesitura esperan que el estudio de cada caso concreto --siempre tras la aprobación del futuro Plan Especial-- podrá situarlos en un estancamiento indefinido, por el cual «aunque la sentencia siempre esté ahí, no llegue a ejecutarse», explica una de las afectadas.

Lo que todos tienen bastante claro es que esta forma de esquivar la sanción, auspiciada por la nueva normativa, no será a cambio de nada. «Quienes no estén dispuestos a destinar el dinero necesario para aplicar las medidas que exijan está claro que no se salvarán», dice la vecina.

Una vez el Plan Especial esté ratificado, las multas volverán a tramitarse, hasta que se regularice el estado de acuerdo a las condiciones que este especifique. Como ya informó Mediterráneo, esta misma semana el documento urbanístico ha sido remitido al Servicio de Evaluación Ambiental Estratégica de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica para que emita el informe definitivo y vinculante, cara a que el departamento de Urbanismo decida dar luz verde o no la propuesta de regulación.

Cuánto tiempo puede transcurrir no se sabe, pero la esperanza de todos está depositada en una conclusión que sea afirmativa.