Ábalos avisa que la nueva fase del estado de alarma "no significa una relajación"

España encara una nueva fase contra la pandemia. Después de Semana Santa la actividad productiva volverá a los niveles previos a su hibernación, pero eso no significa "una relajación", ha advertido el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. En una comparecencia junto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, Ábalos ha asegurado que el Gobierno tendrá en cuenta la relevancia de aquellos sectores más importantes para la economía pero también el "impacto social" de las medidas.

No obstante, según ha resumido el ministro, aunque se hará de forma "escalonada" se trata de volver al "primer escenario" del estado de alarma antes de que se paralalizará la actividad económica considerada no esencial. "Encaramos una nueva fase que, no obstante, requiere tanta o más disciplina que la anterior", ha añadido el ministro.

Un cambio que supondrá también un aumento de la movilidad pero limitada a aquellos trayectos más próximos. Es decir, quedan descartados los trayectos de larga y media distancia que tendrán que esperar porque "no hemos terminado la etapa de propagación del virus". "Unas medidas apresuradas podrían dar al traste con todo lo que hemos hecho este tiempo", ha agregado el ministro.

Pactos de la Moncloa

El ministro José Luis Ábalos ha vuelto a insistir en la necesidad de reeditar un acuerdo similar a los Pactos de la Moncloa ante la emergencia sanitaria del coronavirus.

Ábalos ha asegurado que es "una oferta abierta" a todos los partidos también Vox y los partidos nacionalistas, según ha dicho. "No hemos planteado ninguna exclusión pero si es verdad que hay algunos elementos que hay que compartir como es un proyecto de reconversión nacional, de relanzar a España", ha añadido. "En el 77 las formaciones (nacionalistas) tenían otro carácter que no era exactamente el mismo que el actual", ha asegurado el ministro respecto a los partidos independentistas.

El ministro ha añadido que la invitación se extiende también a los presidentes de las comunidades autónomas y ha enumerado cinco razones para sumarse a ese gran pacto. Ábalos ha apelado a la "responsabilidad colectiva", a la gratitud a las generaciones precedentes que lograron las libertades actuales, a la "coherencia con el compromiso democrático", a la "congruencia" respecto a las demandas que España efectúa a la comunidad internacional y al "sentido de Estado". "Nuestro objetivo es vencer a la pandemia y salir de este trance con las menores heridas sociales posible", ha asegurado el ministro.