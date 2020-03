Un castellonense en París: "No voy a volver, por responsabilidad y porque la situación es peor en España"

«Aunque lo he pensado, no voy a volver. Primero por responsabilidad. No hay que viajar. Segundo porque la evolución de contagiados y muertos es más preocupante en España que en Francia». Así se expresa el castellonense Emilio Pons. Es profesor de español en un instituto público de Secundaria galo y tiene un proyecto para alumnos de altas capacidades.

«En París hay un estado de emergencia desde el lunes que permite salir de casa para hacer compras e ir a trabajar en servicios esenciales como salud, policía, alimentación, energía, etc.. Está permitido salir a pasear y hacer footing con permiso. Hay un montón de Policía y un montón de gente también. Si no lo tienes te multan", agrega.

Desde el viernes hasta el jueves no había vuelto a salir. "El jueves salí a comprar verduras, a comprar el pan y a la farmacia. Me sorprendió. Había bastante gente por la calle, pero realmente en los comercios no había que hacer cola y había de todo. Bastante normal. El transporte público funcionaba todavía. En teoría tiene que dejar de funcionar", añade.

"Tengo la suerte de poder teletrabajar y tener bastante faena, porque me ha pillado a final de trimestre. Este es mi séptimo día de encierro. No se me hace duro. Es cuestión de organizarse», apunta. "Las cosas son bastante normales aquí", indica.

"Creo que vamos a estar encerrados mínimo un mes y medio aquí en Francia. Y en España no sé. Interpreto que el obligarnos a estar en casa tiene como objetivo ayudar a reducir los contagios y evitar que se contagien los hospitales. La idea es que nos contagiemos poco a poco y no todos a la vez. Y que cuanto más tardemos más posibilidades de que haya una vacuna" apunta.

«Personalmente, no tengo miedo. Pasaba todos los días para trabajar por la estación de tren más concurrida de Europa con cinco millones de personas cada día. No me preocupo excesivamente», señala. Los números de que haya pillado incluso el coronavirus son muy altos pero a lo mejor incluso lo he pasado, he estado enfermo varias veces. Pero pasarlo lo pasaremos. No somos personas que tengamos patologías previas. No me preocupa excesivamente por mí. Además, estoy completamente aislado y vivo solo. No puedo contagiar a mis alumnos... Personalmente si cojo el virus me da igual porque en principio no va a suponer ningún problema ni para mí ni para nadie, pero sí te preocupas por la gente de tu familia que es población de riesgo.

Hace diez días Francia tenía más casos que España y a día de hoy la evolución es muy diferente. En España se han disparado las cifras y ahora la situación es más parecida a la de Italia. Aunque en Francia la cuarentena no se respete de una manera excesivamente rígida parece que va funcionando.

También veo que en Francia una ventaja es que la gente enferma no se desplaza, se queda en casa desde el minuto cero. Los médicos tienen consulta privada y van a tu casa cuando les llamas. Da la impresión de que en España la gente que se encuentra mal se está desplazando mucho y eso crea focos de contagios. Creo que esto va a durar bastante creo que mínimo aquí en Francia vamos a estar encerrados mínimo mes y medio.

También veo que en España va mucha gente a trabajar, solo en casos extremos. Este es su sexto año lectivo en París. "La semana pasada hizo cinco años de mi primera clase", explica.