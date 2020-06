Estas son las playas que quedan por abrir en la provincia de Castellón

Con el inicio de la fase 2 de la desescalada, la gran mayoría de los municipios costeros de la provincia de Castellón (Castelló, Benicàssim, Orpesa, Peñíscola, Almassora, Vinaròs o Moncofa, entre muchos otros) pudieron reabrir sus playas el pasado lunes para que vecinos y visitantes se pegaran el primer chapuzón de la temporada.

Un listado al que desde este sábado se une también Burriana, con las medidas de seguridad pertinentes para garantizar el distanciamiento social por la pandemia. El Ayuntamiento ha elaborado un plan de contingencia municipal individualizado. Por ello la Unidad de Policía de Playa, cuenta con una Unidad de Vigilancia y Prevención Aérea (UVIPA) con un dron para el control del acceso, el aforo y el correcto cumplimiento del código de conducta por parte de las personas usuarias.

Además, se han dispuesto pasarelas dobles y estacas de separación, mientras que las duchas, los lavapiés y los juegos de las playas están precintados, y tampoco hay papeleras en la arena

Con esta reapertura, solo cuatro municipios de la provincia no permitirán aún el baño a los usuarios este fin de semana.

Nules

Abrirá las playas al baño el miércoles, tras presentar esta semana el protocolo de seguridad. Usarán una bandera negra para desalojar a los bañistas de forma inmediata si se incumplen las distancias de separación. Utilizarán drones para vigilar el aforo los fines de semana.

Cabanes

Lo hará a partir del 15 de junio. El Ayuntamiento ultima el plan de desinfección de las instalaciones, los accesos, los espacios y las distancias de seguridad para tratar que todo se realice de la forma más organizada posible.

Alcalà de Xivert-Alcossebre

Calculan que podrán reabrir las playas el fin de semana del 20 de junio, ya que es cuando está previsto que comience el servicio de salvamento y socorrismo. Desde el consistorio aseguran que aún tiene que llegar el material de la Generalitat y que Costas sigue con las labores de reparación.

Benicarló

Aunque el Ayuntamiento quiere reabrirlas cuanto antes, no hay de momento una fecha concreta. La alcaldesa, Xaro Miralles, pone como ejemplo a Benidorm, «destino turístico más importante de la Comunitat», que no las abrirá hasta el día 21, así que «aún estamos dentro de los plazos». De momento, están instalando las pasarelas y reparando duchas. Colocarán señalización vertical y horizontal para que la gente mantenga las distancias y acotarán la primera línea, porque será una zona de paseo y no se podrá ocupar. Informa María José Sánchez.