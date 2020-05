Fase 1 en Castellón: Los desplazamientos podrán realizarse únicamente a los municipios de la provincia

En su comparecencia de ayer, el doctor Fernando Simón anunció que, a partir del lunes, la Comunitat Valenciana empezará ser valorada por cada una de sus tres provincias y no por departamentos de salud, tal como había solicitado la Generalitat y se había hecho hasta ahora.

Este cambio -que según informó el ministro Salvador Illa, ha sido solicitado por el Consell-, deja la puerta abierta a que, a partir de la fase 1, los ciudadanos puedan desplazarse más allá de sus áreas sanitarias pero siempre dentro de los límites provinciales, tal como está establecido en esta fase de la desescalada. De esta forma, también se facilitará a muchas familias el uso de las segundas residencias, siempre y cuando éstas se encuentren situadas en la misma provincia que el domicilio actual.

Hasta el inicio de la desescalada, los vehículos privados, como coches o motos, solo se podían utilizar en casos de primera necesidad, pero la entrada de toda la Comunitat Valenciana a la fase 1 trae aparejado el alivio de las restricciones a la movilidad. Eso sí, el coche lo podrán usar solo las personas que convivan en un mismo domicilio (hasta un máximo de 9 plazas). Si no conviven, máximo dos personas por fila y con mascarillas. Además, viajar en las mismas condiciones que antes no será posible hasta la fase 4. Es decir, previsiblemente finales junio o principios de julio, cuando todo el país alcance ese estadio. Será entonces cuando los ciudadanos podrán desplazarse entre provincia y provincia y entre comunidades.

Por lo tanto, en el caso de la Comunitat Valenciana no será hasta la última fase, hasta la «nueva normalidad» cuando por ejemplo un vecino de Oliva, en la provincia de Valencia, pueda ir al municipio vecino de Dénia, ya que está en la provincia de Alicante, o uno de Sagunt pueda salir de su término municipal para pasar a Almenara, en la provincia de Castelló.

Paseos, comercios y franjas

Por lo demás, todo aquel que no presente síntomas de Covid-19 podrá mantener reuniones en domicilios siempre que no superen las 10 personas de cualquier edad, sin contar a los convivientes, sin límite de horario y con las medidas de seguridad e higiene establecidas. También podrán reunirse en las terrazas de los bares, que tendrán menos mesas en las que no se podrá dar servicio a más de 10 personas.

En esta fase se mantienen las franjas horarias para hacer deporte y pasear (entre las 6 y las 10 y las 20 y las 23), salir las personas que requieren ir acompañadas (entre las 10 y las 12 y entre las 19 y las 20) y pasear con menores (de 12 a 19).

El gobierno autonómico tiene potestad para modificar estas franjas (hasta dos horas por delante o dos horas por detrás), siempre que se mantenga el mismo número de horas para cada grupo.

En cambio, las personas sí podrán acudir a los comercios o a los establecimientos de restauración mientras estén abiertos. En la fase 1 se permite la reapertura de locales y establecimientos minoristas con una superficie igual o inferior a 400 metros cuadrados, pero los comercios deben garantizar una distancia mínima de dos metros entre clientes y no superar el 30 % del aforo. También se reabren a partir del lunes, y con restricciones y llmitaciones de aforo, los lugares de culto, los gimnasios y los museos, cines, teatros y demás espacios culturales.