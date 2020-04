El Gobierno establece franjas horarias: deporte de 6 a 10 y de 20 a 23 horas

El Gobierno ha concretado las franjas horarias en las que, a partir del sábado, los españoles podrán aliviar la situación de confinamiento. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que las personas de más de 14 años y los que quieran hacer deporte individual podrán hacerlo entre las seis y las diez de la mañana y entre las ocho de la tarde y las once de la noche.

Los ciudadanos que tengan algún tipo de dependencia y deban salir con cuidadores y los mayores de 70 años podrán hacerlo entre las diez y las 12 del mediodía y entre siete y ocho de la tarde.

El establecimiento de esas franjas deja libre siete horas del centro del día para que puedan salir a la calle los menores de 14 años. Los niños, a partir de ahora, solo podrán salir a pasear entre las 12 del mediodía y las siete de la tarde. Estas normas no regirán en los municipios de menos de 5.000 habitantes, ha concretado Illa.

Los que salgan a hacer deporte individual (siempre que no implique contacto con otra persona) podrán hacerlo en el mismo municipio de residencia. Por ejemplo, no se podrá coger la tabla de surf e ir al pueblo de al lado. Lo que no está establecido aún es cuánto tiempo se podrá dedicar.

En el caso de los paseos de los dependientes y los mayores de 70 años, deberán hacerlo una vez al día y no se podrán alejar más de un kilómetro de casa.