El Gobierno permitirá reuniones de hasta 10 personas el 11 de mayo

El Gobierno permitirá reuniones de hasta un máximo de diez personas a partir de la fase 1 de la desescalada, según han informado hoy fuentes del Ejecutivo.

Durante estas reuniones, las personas deberán guardar siempre una distancia interpersonal de dos metros y mantener las medidas de higiene establecidas en el decreto de alarma promulgado por el Ejecutivo de coalición que preside Pedro Sánchez.

Las reuniones no tendrán que ser de convivientes en el mismo domicilio, informa Europa Press, sino que pueden ser familiares, de vecinos o de amigos.

La fase 1 de la desescalada en la lucha contra el coronavirus entrará en vigor el próximo 11 de mayo en todas las provincias que cumplan los requisitos del panel integral de indicadores diseñado por las autoridades sanitarias para el Gobierno.

En esta fase 1 de la desescalada no solo se permitía el take away en restaurantes y cafeterías, sino que también se autorizará recoger la comida solicitada por teléfono o a través de diversas aplicaciones. Eso sí, el pedido no se puede consumir en el interior.

En todos estos establecimientos debe garantizarse una distancia de separación interpersonal de dos metros. Solo puede haber un cliente por trabajador.

Aforo de las terrazas ampliado

El Gobierno además ha decidido ampliar al 50% el aforo permitido en las terrazas de establecimientos hosteleros a partir de la fase 1 de la desescalada, que en un principio había planteado de solo un 30%.

Según han explicado fuentes del Gobierno, se ha decidido ampliar sobre el porcentaje previsto porque se considera compatible con las debidas garantías de seguridad en materia de salud pública.

Las mismas fuentes han explicado a Efe que el número máximo de diez personas para reuniones que se va a permitir en la fase 1 vale tanto para encuentros en domicilios como en terrazas.

Y podrán abrir, al 50% de su capacidad, tanto las terrazas que estén en la vía pública como las que se encuentren dentro del espacio del establecimiento hostelero, siempre que sea al aire libre.

Además, desde este lunes, los comercios minoristas de hasta 400 metros cuadrados podrán abrir con cita previa para dar una atención individual en franjas de atención preferente a los mayores de 65 años que deberán coincidir con sus respectivas dandas horarias de salida.

Las compras que se realicen deberán de ser dentro del mismo municipio en el que se resida.

Solo se podrán realizar fuera del municipio cuando los productos que se necesiten no estén disponibles en el municipio en el que se habita.

Los dependientes, así como el resto de empleados que puedan acudir a su puesto de trabajo, tienen la obligación de lavar cada día los uniformes que utilicen.

Los clientes no podrán utilizar los aseos de las tiendas, salvo en una situación de absoluta necesidad. Deberá haber papeleras para residuos en todos los comercios y las tiendas con probadores, después de ser utilizados, se tienen que higienizar.

Los trabajadores que se incorporen a la actividad no podrán tener sintomatología del covid-19 ni estar en cuarentena por haber estado en contacto con enfermos.

A los deportistas de alto nivel o de interés nacional se les permite el entrenamiento individual dentro de la provincia, sin límite de tiempo y acompañados por un entrenador, que deberá guardar la distancia de seguridad.

Para el resto de federados, el entrenamiento debe ser individual y al aire libre, en las dos franjas del día habilitadas para el deporte: 6h-10h y 20-23h. Debe ser dentro del propio municipio. No se permite a estos deportistas que estén acompañados por un entrenador.

En las ligas profesionales se permiten los entrenamientos básicos, los individuales, explicó el presidente Pedro Sánchez.