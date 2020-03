Huawei desmiente la polémica con Borrell: "No estamos reduciendo la donación de mascarillas"

Huawei no tiene previsto interrumpir su programa de donaciones de material sanitario hacia los países europeos, ante la actual crisis del coronavirus que atraviesa el 'Viejo Continente'. Así lo han confirmado fuentes de la multinacional, que han salido al paso de la polémica originada a raíz de un artículo del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell; en el que el ex ministro español veía "intencionalidad política" en dichos envíos. "Huawei no está reduciendo sus donaciones de mascarillas", han afirmado fuentes de Huawei a EL PERIÓDICO.

"La compañía está trabajando conjuntamente con las comunidades locales en la lucha contra la pandemia COVID-19. Estamos respondiendo a su llamamiento para dar respuesta a las necesidades más apremiantes, como es el caso del suministro de mascarillas", han declarado desde la compañía de telefonía.