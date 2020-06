Los médicos urgen un plan de choque para garantizar la atención en verano en Castellón

La pandemia del coronavirus no ha hecho más que agravar los problemas que arrastraba la sanidad pública y poner en evidencia las flaquezas del sistema. La falta de personal sanitario, especialmente médicos, ha sido una constante en los últimos años a la hora de contratar refuerzos para asegurar las sustituciones durante la temporada de verano. Pero, este año, el problema se agudiza en Atención Primaria porque son los centros de salud los encargados de vigilar la pandemia y controlar que no haya rebrotes, como el registrado en una empresa cárnica de la localidad valenciana de Rafelbunyol. Sanidad ya ha anunciado que invertirá en el plan de verano 62,7 millones, pero falta lo más importante concretar estos refuerzos dónde irán, qué consultorios abrirán y qué ambulatorios lo harán por la tarde, como se anunció frente al rechazo del personal sanitario.

La presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, María Ángeles Medina, reclama con urgencia «un plan de choque» en los centros de salud como el que existe en los hospitales, donde el personal sanitario de forma voluntaria opera por las tardes a cambio de una retribución para aligerar las listas de espera. Solo esta medida ayudaría a paliar la falta de profesionales y permitiría dar servicio en consultorios de playa.

«Con lo que han anunciado no llega ni para abrir consultorios, nos tenemos que sustituir a nosotros mismos», lamentó Medina, quien advirtió que será muy complicado poder retomar las tareas pendientes, como el seguimiento e los enfermos crónicos, que pasó a un segundo plano para focalizar todos los recursos en la lucha contra el covid-19.

«Sabemos que no es fácil organizar un plan ahora, pero hay que invertir en Atención Primaria, no puede demorarse más», señaló la doctora.

Bolsa agotada

Y es que el responsable del principal sindicato médico, Andrés Cánovas, hizo hincapié en que el plan de Sanidad es «inviable», porque la bolsa de médicos está agotada, así como la especialidad de Medicina de Familia en la creada para los médicos internos residentes (MIR) cara a reforzar la asistencia durante la pandemia.

Si la Atención Primaria no logra cumplir su papel como la puerta sanitaria más cercana al ciudadano las consecuencias son palpables. Las urgencias hospitalarias se llenan de atenciones que no requieren de una inmediatez desde el punto de vista clínico, colapsando este servicio básico.

Desde el Colegio de Médicos de Castellón aseguraron ayer que desconocen los detalles del plan de vacaciones, pero insistieron en «la necesidad de que se dote de los recursos humanos necesarios a los centros de salud, hospitales y servicios de urgencias para poder cubrir los turnos de vacaciones de los profesionales, estresados y cansados tras el esfuerzo realizado por el covid-19».

Consultorios de verano

Mientras Sanidad sigue sin decir qué consultorios abrirán este verano, pese a que faltan 5 días para el 1 de julio, Mediterráneo ya informó de algunos centros que se quedarán cerrados al ser pequeños y no respetar las distancias de seguridad fijadas para evitar contagios. Así los municipios consideran que no estarán operativos los consultorios de verano de Peñíscola, Alcossebre, Torreblanca y solo uno en Benicàssim.