El mosqueo de Chenoa con la "periodista" que la graba cuando sale a aplaudir a los sanitarios

Chenoa es una de las miles de personas que, cada día a las 20.00 horas, sale al balcón de su casa a aplaudir a todos los sanitarios que se dejan la piel en plena crisis del coronavirus.

Esto no es ni medio normal. Una periodista graba en mi balcón para ver si salgo a aplaudir,cosa que hago desde hace tres días para animar a todos los que están dejándose la piel. Pero esto toca techo. pic.twitter.com/mneTTEDYUn — Chenoa (@Chenoa) March 16, 2020

Así lo hizo este lunes 16 de marzo, cuando se llevó una sorpresa: debajo de su casa hacía guardia una reportera, según Chenoa, esperando a captar con su cámara alguna imagen de la cantante saliendo a aplaudir al balcón.

La 'extriunfita', indignada, grabó un vídeo con su móvil y lo colgó en su perfil de Twitter. "Esto no es ni medio normal. Una periodista graba en mi balcón para ver si salgo a aplaudir, cosa que hago desde hace tres días para animar a todos los que están dejándose la piel. Pero esto toca techo", escribe la cantante, de 44 años.

NO ES LA PRIMERA VEZ

En el vídeo, la cantante dice: "Esto está pasando ahora mismo, esto que veis ahí es una periodista en la cuarentena que está fuera de su casa, ha venido hasta mi domicilio, para ver si aplaudo. Aplaudo cada noche a las 20.00 y, por lo visto, me graba desde el balcón. No me parece ni medio normal. Todos en casa. Quédate en tu casa, tendrías que estar en tu casa.

No es la primera vez que Chenoa expresa su enfado con periodistas que no respetan las medidas de seguridad. El pasado 5 de marzo pedía a un cámara que se mantuviera al menos a un metro de distancia de ella. "No, te lo digo en serio. A un metro, hay coronavirus. Es por prudencia", le advertía.