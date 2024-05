Chenoa: "Este está siendo mi año, me recuerda mucho a la salida de OT1"

Chenoa se maneja como pez en el agua en un escenario, en la televisión, en la radio o en un estudio de doblaje y a todo le pone el mismo cariño y empeño, pero la música era y es su ‘leitmotiv’, antes y después de que saltara a la fama con la primera edición de Operación Triunfo, programa en el que ha vuelto a repetir en 2023, esta vez como presentadora.

Habla de ello a Diario de Ibiza, antes de su concierto en las fiestas de Anem a Maig, hoy a las 21 horas en la Plaza de España de Santa Eulària.

La última vez que actuó en Ibiza fue en las Festes de la Terra de 2017. ¿La Chenoa que el público va a ver sobre el escenario de Santa Eulària ha cambiado mucho después de siete años y una pandemia por en medio?

Bueno, yo creo que como todo el mundo. Más que cambiar, he evolucionado, quizás digiero las cosas con más veteranía, de manera más sana. Me siento muy agradecida y contenta. Este está siendo mi año, no esperaba tener un año así en mi vida, me recuerda mucho a esa salida de OT1, pero, de repente, 23 años después. Estoy haciendo de todo, he pasado de estar en OT a presentarlo, que eso ya me parece una barbaridad. Cantar nunca lo he dejado, ha sido mi leitmotiv de vida. La música siempre me acompaña. Ahora mismo estoy con mi single ‘Bailar Contigo’ y preparando uno nuevo, así que genial.

¿Qué nos tiene preparado para esta cita en Santa Eulària?

Para mí cada concierto es diferente, no es algo rutinario. No soy muy fiel a lo que grabo porque muevo las canciones muchísimo. Depende de cómo me encuentre, así canto. Sobre todo, mi objetivo es que la gente se divierta, disfrute y desconecte un ratito con mi música y conmigo. Por supuesto, en el repertorio siempre está ‘Cuando tú vas’, que va la última. Hago un repaso de ocho discos e intento hacer el resumen: ‘Soy lo que me das’; ‘Rutinas’, ‘En tu cruz me clavaste’, ‘Soy mujer’... Creo que ahora la tendencia musical es, a veces, un poco pobre a nivel directo, pero yo voy en plan muy natural, muy orgánico y llevo una banda muy buena de músicos como Miquel Ferrer, a la batería; Alfonso Samos, que es el director de la banda y guitarrista; y Javi Rojas, El Tío Calambres, que es el bajista.

Chenoa actuará hoy a las 21 horas en Santa Eulària. / FOTO CEDIDA POR ALIAS MUSIC

En noviembre salió su último sencillo, ‘Bailar Contigo’, que suena a música disco. Acaba de comentar que muy pronto lanzará otro nuevo. ¿Va ir en la misma línea?

‘Bailar Contigo’ me lleva a una época que realmente me encantaba, a la música disco y a Donna Summer, que siempre me ha gustado. Me pasa lo mismo con Tina Turner. Son cantantes que quiero y siempre les hago un pequeño guiño, a una o a otra, dependiendo de cómo me encuentre. ‘Bailar Contigo’ tiene ese puntito retro, disco, vintage, que me gusta y que manejo. Además, ahora mismo el oído de la gente está muy acostumbrado al punto dance. Mi próxima canción, que está ya en el horno, es totalmente diferente. Me voy a otro lado, me voy a la balada desgarradora con un punto épico. Me gusta no sorprender pero sí moverme un poquito de registro.

El mundo de la música ha cambiado mucho desde que inició su carrera como artista. ¿Cómo se lleva con los nuevos tiempos y con eso de tener que ir sacando singles antes de que aparezca el disco para crear expectación y mantener el interés del público?

Hemos pasado por muchas etapas en estas dos décadas que llevo en la carretera y en los escenarios y esto es una evolución más. No me parece mal. Me acoplo bien a lo que se lleva, sin traicionar lo que me gusta también. Sopeso mucho que todo esté equilibrado, por lo menos en el estilo que a mí me llega. No termino de encauzarme al cien por cien hacia lo que se está llevando, porque no me gusta seguir la corriente, ya se me ve (se ríe), pero estoy atenta a lo que se va moviendo. También es verdad que me manejo en un mundo muy juvenil y que estar presentando OT me ha hecho estar muy al día y eso también me viene bien.

¿Qué balance hace de su experiencia como presentadora de la edición 2023?

Ha sido toda una aventura. El lacito que le pongo es una maravilla, fabuloso no, lo siguiente. El universo me respondió de una manera que ni siquiera soñaba, eso lo tengo claro. Pero ha sido un trabajo potente a nivel emocional y a nivel físico. He estado tres meses sin ver prácticamente a nadie. Soy perfeccionista, también creo que se me nota, y tenía todo el rato el canal 24 horas puesto. Era como si estuviera con los concursantes. Para mí era importante sumergirme absolutamente en el mundo que iba a representar y a presentar y me absorbió muchísimo tiempo. Estudié mucho. Evidentemente quería estar a la altura, sé que estoy a examen y me estaba mirando mucha gente para ver si lo hacía bien o mal. Con esa presión, si me hubiera pillado en una época quizás más débil lo hubiera padecido más, pero no ha sido así, al contrario, lo llegué a disfrutar.

Supongo que le vendrían muchos recuerdos de su etapa en OT en 2001.

Sí, fue brutal. La empatía que sentía en el momento en el que los chavales salían a ese escenario muertos de miedo era total y absoluta. Notaba mucho quién tenía la canción agarrada de la mano y a quién le costaba hacerse amiga de ella. Fue una catarsis para mí, entendía perfectamente lo que necesitaban cuando venían desde la pasarela a darme un abrazo. Muchísimas veces no era una cuestión de palabras, sino de gestos, de dar esa paz que en su momento a mí me dio Carlos Lozano o mis compañeros. Creo que en eso los concursantes se sintieron muy arropados, que era lo que yo quería.

"Soy muy devota de lo que hago. Mi dedicación es total, soy una ‘workaholic’ de libro"

Ahora que conoce los dos lados, qué prefiere, ¿concursante o presentadora?

A ver. Soy muy curiosa, me gusta aprender, yo estaría de concursante solo por estar en la academia haciendo las clases. Me gusta mucho ser alumna y salir de la zona de confort. Ser presentadora también me gusta, porque evidentemente es un tipo de registro que no tiene nada que ver con cantar, hasta cierto punto. Utilizo a favor todo lo que he aprendido estos 23 años como concursante de la vida. Al final siempre estoy expuesta, siempre estoy a examen. La gente cuando me viene a ver, lo hace para ver qué hago, cómo estoy, qué canto... Ser presentadora es dirigir un poquito más el barco, el trasatlántico de OT, y, evidentemente, le echo ganas y experiencia.

¿Repetirá como presentadora de OT?

No lo sé, evidentemente si me llaman me gustaría porque para mí sería totalmente distinto a la primera edición. Toda experiencia es nueva, aunque sea el mismo formato, porque lo manejaría de otra manera. Si me lo proponen, yo estaría encantada. Siempre he estado muy dispuesta a todo lo que sean oportunidades de trabajar y de aprender.

Quedó hace poco finalista de ‘El desafío’, está de jurado de ‘Tu cara me suena’, está en un programa de radio y, además, preparando nuevo sencillo, no para...

En la vida al final hay que apretar los dientes y trabajar, esto no tiene mucho más secreto. Al final está en ti. Por ejemplo, yo me levanto temprano y hago una hora de deporte cuatro o cinco días a la semana. Lo hago porque voy sola a los sitios, cargo mis maletas, tengo que estar fuerte en el escenario y tener un cardio saludable para aguantar. Soy muy devota de lo que me gusta hacer y necesito estar en forma y bien. En ese aspecto siempre me he preparado. Mi dedicación a lo que hago es total y absoluta. Soy una workaholic de libro, pero es que me ha tocado hacer una cosa que me gusta. He trabajado en lo que no me gustaba o lo que no me terminaba de llenar y ahora que tengo la oportunidad y que encima se me proponen tantas cosas no lo puedo desaprovechar. Acabo de terminar el doblaje de una película con Paramount, ‘Amigos imaginarios’, en la que hago el papel de Blossom y que estrenaremos en breve, y estoy feliz. Es mi tercera vez haciendo doblaje para una película y es algo que me fascina, creo que es un mundo precioso donde puedo meterme en un personaje que no soy yo directamente, pero sí lo soy. La cuestión es simplemente echarle cariño a todas estas cosas que van surgiendo y vas haciendo, si no lo haces al final se nota.

¿Tiene muchas contrapartidas negativas tanta trabajo y tanta sobreexposición mediática?

Por más que quieras compaginar muchas cosas, no se puede. Hay un puntito de sacrificio personal. Pero es que yo estoy dispuesta y soy consciente de ello. Si eres realista y lo verbalizas es menos sacrificio, lo llevas de otra manera.

¿Con qué sueña Chenoa y qué anhela Laura Corradini?

Como Chenoa siempre anhelo seguir trabajando mucho y tener mucho tiempo para agradecer al público que me ha traído hasta aquí todo ese cariño que me dan en todos los ámbitos, el televisivo, el musical y el radiofónico. En lo personal, me levanto cada mañana y doy las gracias porque los míos tengan salud. Eso es muy importante, necesito que mi gente, los que quiero, estén bien, nada más.n

