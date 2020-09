Nadal: "Las condiciones de Roland Garros son extremas y no demasiado buenas para mi juego"

Precaución ha sido el mensaje que Rafael Nadal ha dado este viernes a los medios de comunicación en una entrevista mantenida en Roland Garros por videoconferencia. El tenista mallorquín ha explicado que su primera impresión antes de debutar en el torneo no es la mejor. "Las condiciones son extremas y no demasiado buenas para mi juego, pero lo que no puede fallar es mi actitud".

Nadal persigue igualar su decimotercer título en Roland Garros para igualar los 20 Grand Slam que tiene Roger Federer. El número 2 mundial destacó las adversidades de un torneo "diferente, atípico" por el clima, el frío, la lluvia, pero también la nueva bola (Wilson) con la que se jugará en esta edición trasladada a otoño por la pandemia del coronavirus. "Estamos a 9 grados, para jugar un torneo en exterior estamos al límite. Además, está lloviendo cada día, las bolas son diferentes y para mí duras como una piedra, pero solo me queda adaptarme a todo eso", ha destacado.

POSITIVO PESE A TODO

El tenista mallorquín, pese a todo, se mostró positivo para afrontar Roland Garros. ""Si no estuviera aquí para intentar asumir el reto de aspirar a lo máximo no habría venido. Tengo la ilusión para competir al cien por cien. Las condiciones no son ideales y la preparación podía haber sido mejor. Pero hay que convivir con las situaciones que se van presentando. No voy a aumentar los problemas que presenta ya la situación, voy a intentar minimizarlos con trabajo", ha afirmado..

Nadal ha descartado "cambios drásticos" en su forma de juego, aunque trabajará para adaptarse a las condiciones y se mostró satisfecho con los dos primeros entrenamientos que lleva en París, donde llegó el pasado miércoles, y aseguró que seguirá buscando mejoras para su debut el lunes ante el bielorruso Egor Gerasimov, 80 del ránking a sus 27 años.

"Yo estoy haciendo las cosas de la mejor manera que sé para darme esas opciones. Veremos lo que sucede", ha dicho el tenista mallorquín.