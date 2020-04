No te pierdas cómo se pone el EPI una sanitaria de Vinaròs para protegerse del coronavirus con lluvia

Los sanitarios continúan trabajando intensamente para que nada les frene en la lucha contra el coronavirus y tampoco lo iba a poder hacer la lluvia que cae estos días sobre la provincia de Castellón.

Una profesional del Departamento de Salud de Vinaròs ha demostrado en un vídeo su destreza para equiparse con el equipo de protección individual (EPI) en el interior de su vehículo y, así, protegerse frente a posibles contagios de covid-19 durante las atenciones domiciliarias que realiza estos días.

Una muestra que puede servir de inspiración para otros sanitarios y que ha sido compartida en el perfil de la red social Twitter del departamento aplaudiendo la labor de todo este colectivo de trabajadores esenciales.

En dies com aquest, de pluja, el cotxe és un bon lloc per col·locar-se l'epi abans d'una visita domiciliària



Grans professionals al @GVASalutVinaros

Grans persones al món sanitari

#SalutVinaròs#EPIs #COVID19