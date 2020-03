Nueva fecha para la Selectividad y cambios en el modelo ante el coronavirus

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) y el Ministerio de Universidades han acordado hoy, junto con las comunidades autónomas, que la prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) se celebre entre el 22 de junio y el 10 de julio en convocatoria ordinaria y antes del 10 de septiembre en convocatoria extraordinaria.



Así se ha decidido en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada por videoconferencia y presidida por la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, y en la que han participado el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana; la secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz, el subsecretario del MEFP, Fernando Gurrea, además de los consejeros de Educación de las

comunidades autónomas.

“El Ministerio de Educación y Formación Profesional está trabajando

denodadamente en esta crisis con un único objetivo: que ningún alumno, que

ninguna alumna pierda el curso por esta situación provocada por el Covid-19”,

ha asegurado la ministra Isabel Celaá.

Tanto el Ministerio de Educación y FP como el de Universidades y las

Comunidades Autónomas son conscientes de la dificultad que está suponiendo

para el profesorado que imparte clase en 2º de Bachillerato y, en especial, para

los estudiantes de este curso, la suspensión de las clases presenciales a causa

de la epidemia por infección de coronavirus, Covid-19.

Por ello, para asegurar que el acceso a la Universidad se produce en términos

de equidad y justicia, se ha acordado además modificar el modelo y el contenido

de las pruebas con el objetivo de que el alumnado no se vea perjudicado por no

haber trabajado en clase algún bloque o bloques de contenido de alguna de las

materias.

Aunque las fechas propuestas para la realización de la EBAU dependerán de la

evolución de la pandemia, se ha establecido que las calificaciones se publiquen

antes del 17 de julio para la convocatoria ordinaria y antes del 18 de septiembre

en el caso de la extraordinaria. La asignación definitiva de plazas no se podrá

realizar antes del 25 de septiembre.

Cancelación de pruebas de evaluación