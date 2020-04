Puig reclama un acuerdo político y admite que "todos hemos de ceder"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha reclamado este miércoles a los grupos de la oposición un acuerdo político para diseñar una hoja de ruta con la que salir de la crisis del coronavirus "sin dejar a nadie atrás ni generar una fractura social", y ha admitido que "todos han de saber que van a ceder en ese proceso".

Puig ha comparecido durante cerca de 45 minutos -su discurso inicial- ante la Diputación Permanente de Les Corts para dar cuenta de la gestión de la actual crisis sanitaria y social, ha mostrado sus condolencias a los familiares de los fallecidos, ha agradecido la "mirada constructiva de la oposición" y ha pedido un acuerdo político que no implique "indulgencias ni bulas" respecto a la acción de su Gobierno.

"Yo no he venido a dar la receta de ese acuerdo. Creo que es una cuestión que hemos de trabajar, pero para ello hay que fomentar la confianza que posibilite avanzar rápidamente, y el espacio para hacerlo es Les Corts", ha agregado.

Los grupos de la oposición (PP, Ciudadanos y VOX), cuyos portavoces han lucido corbatas o vestido negro, se han mostrado abiertos a ese pacto "sin mutualizar errores" -ha apuntado Isabel Bonig- y han reclamado con insistencia la necesidad de realizar test masivos a la población y poner fecha y hora para el inicio de la negociación que reclama el president.

"Vendrán otros tiempos políticos, que nadie se impaciente. No pido indulgencias ni bulas, sino responsabilidad. No es tiempo para el miedo ni para la división, sino para la unidad. Hemos de perder el miedo al miedo", ha dicho Puig, que ha citado en varias ocasiones a Roosevelt.

La sesión parlamentaria ha estado marcada por las distancias que guardaban entre ellos los asistentes y por la estricta limpieza del atril de oradores, además de por el minuto de silencio por las víctimas de la COVID19 y los constantes mensajes de condolencia por los fallecidos y ánimo a los enfermos.

El president ha pedido disculpas por "no haber llegado a hora" en los primeros momentos y por no haber sido consciente del alcance de la pandemia, y se ha dirigido al personal sanitario para pedir perdón por no haber proporcionado el "material de protección que merecían".

Posteriormente ha informado de las gestiones realizadas por el Consell y ha detallado el gasto de 341 millones de euros que, por el momento, se ha desembolsado para combatir esta crisis en el ámbito autonómico.

Asimismo, ha abogado por reclamar un plan Marshall europeo y por poner en práctica un sistema "dinámico" de desconfinamiento, una "vía valenciana" para la transición, porque "no todos hemos de salir igual".

"El centralismo -en esta materia- no es inteligente ni eficiente, la unidad de acción es positiva, pero al mismo tiempo hay que descentralizar el desconfinamientno", ha insistido el president, quien ha reclamado un "sistema de apertura y cierre dinámico, con la máxima rapidez, en función de criterios sectoriales y demográficos. Porque una estrategia monolítica es poco eficiente y no es el camino que siguen otros países".

Bonig, que ha iniciado su intervención con un recuerdo para el expresidente de Les Corts, Juan Cotino, recientemente fallecido por coronavirus, ha ofrecido su "apoyo sincero" para respaldar "un presupuesto de legislatura", porque "habrá que tomar decisiones complicadas, se lo digo por experiencia, y muchos de los que tiene a su lado estarán tentados de separarse", ha advertido.

Para ello, ha pedido al Puig que "reduzca la estructura de su Consell y quite grasa de las empresas públicas".

"Olvidemos el pasado, yo lo olvido", ha apuntado Bonig, quien ha reclamado "test masivos", porque "no podemos hablar de desescalada sin ellos".

En este mismo sentido se ha expresado el portavoz de Ciudadanos, Toni Cantó, quien ha agradecido las disculpas y ha ofrecido colaboración: "ponga una fecha, porque no vamos a salir de esta ni con los presupuestos actuales ni con el diseño del Gobierno que tenemos. Es obvio que hay que olvidarse de consellerias que no sirven, duplicidades y chiringuitos".

Igualmente, José María Llanos (VOX) ha ofrecido "toda nuestra lealtad, siempre que actúe correctamente. Sabemos que su voluntad es hacerlo bien, pero no lo ha hecho, y la incompetencia del Gobierno de España se lo ha puesto más difícil".

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha asumido los errores del Gobierno y ha pedido disculpas, si bien ha apuntado que el Consell ha sido "más ambicioso y riguroso" que los ejecutivos de otras autonomías, "incluso que el Gobierno central".

A su juicio, la Comunitat debe "liderar el debate" sobre cuestiones como la transición ecológica, el fin del turismo de masas o la reindustrialización.

Para Naiara Davó (Compromís) "hemos demostrado ser un pueblo fraterno y valiente", pero "desgraciadamente no todos han estado a la altura, mientras unos consiguen material sanitario otros crean cuentas falsas para atacar al Gobierno y dar respaldo a golpes del estado".