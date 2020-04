Rudy Fernández: "Sería muy extraño jugar en julio"

El jugador del Real Madrid Rudy Fernández aseguró que "sería muy extraño jugar en julio" para poder acabar la Liga Endesa y la Euroliga, debido al aplazamiento de la competición por el coronavirus, y explicó que echa de menos el calor del Palacio de los Deportes y la adrenalina del día a día en cada entrenamiento.

"Sería muy extraño jugar en julio, ahora estamos a la espera de lo que vayan diciendo las competiciones. Hoy he podido leer que la ACB se ha aplazado hasta que se sepa más información sobre el estado del país. Así que, ahora mismo, estoy tranquilo", dijo el escolta merengue en un videochat de Hotel Palladium Group, patrocinador del Real Madrid.

"Echo de menos el Palacio", reconoció Rudy. "Echo de menos los partidos y la competición de cada entrenamiento. Ahora en casa, por suerte, puedo trabajar en un gimnasio que tengo bastante equipado, hago una hora diaria de ejercicio. Sobre todo lo que me va bien para la espalda. Están muy pendientes de nosotros desde el club", explicó sobre cómo lleva el confinamiento.

"Thompkins, recuperado del covid-19"

El escolta balear dijo que "todo el equipo está bien de salud". "Estamos en contacto por el grupo de Whatsapp y Trey (Thompkins) ya está totalmente recuperado", comentó Rudy, que también tuvo palabras de recuerdo para su excompañero Luka Doncic: "Lo extraño muchísimo, es un grandísimo jugador y una grandísima persona, eso es lo que le está haciendo crecer. Está casi dominando la NBA y se lo merece".

Además, el jugador blanco confesó que "ahora, en este tiempo" está "pensando" en un posible futuro como entrenador cuando deje las pistas. "Me lo estoy planteando. No estoy viendo nada de baloncesto y no sé si me gustaría. Quizá me gusta más entrenar a la cantera. Me gusta estar con jóvenes porque le ponen mucho interés y eso me llena mucho", espetó.

Dicho esto, Rudy no quiere ni hablar de la retirada por el momento. El mallorquín tiene dos años más de contrato con el Real Madrid tras su renovación el pasado mes de enero. "No lo tengo pensado aunque cada vez se va acercando más. Sólo pienso en estar bien y ayudar al equipo, pero cuando vea que las piernas o la cabeza no me funcionan daré un paso atrás y dejaré quye vengan jugadores jóvenes", afirmó.

"¿Y volver al Joventut? "Ojalá pueda retirarme en el Real Madrid, pero nunca se sabe, en la vida puede pasar cualquier cosa. Yo tengo contrato y considero Madrid mi casa", zanjó Rudy sobre una posible vuelta a Badalona, donde comenzó su carrera.

"Admiro a los que están jugando la vida"

En otras preguntas, Rudy Fernández dijo que esta pandemia ha dado valor a quienes siempre tuvieron tenerlo: sanitarios, policías, transportistas, limpiadoras. "Admiro a los que se están jugando la vida. Les aplaudo cada día a las ocho y les doy las gracias. Son héroes sin capa. Nosotros tenemos mucha gente detrás e intentamos hacerlo mejor posible jugando al basket, pero los verdaderos héroes son ellos", apuntó.

Además, Rudy señaló como "el mejor partido" de su carrera la final perdida ante Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008; que ha tenido "la suerte" de jugar con "el mejor jugador español de todos los tiempos": Pau Gasol, reconoció su admiración por Juan Carlos Navarro y Elmer Bennett y eligió a Ricky Rubio porque siempre ha estado "en las buenas y en las malas".