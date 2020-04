Seis de cada 10 municipios llevan 15 días sin tener casos de coronavirus

La ralentización de la pandemia en la Comunitat y, por tanto, en la provincia de Castellón se afianza con los datos diarios sobre la afección del coronavirus entre la población. El descenso de ingresos y el hecho de que ya haya más curados que infectados son dos de los indicadores más significativos. Aunque «la cautela» resulta clave para no bajar la guardia porque siempre está ahí la amenaza de un posible rebrote del covid-19, ayer el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, avanzó una nueva «señal de esperanza». El 62% de los municipios de la Comunitat, es decir, 337, no han registrado ningún nuevo caso positivo en dos semanas.

A pesar de que los datos constatan la reducción de la afección, el jefe del Consell hizo especial hincapié en recordar que todavía «no estamos fuera de la crisis». Asimismo, en cuanto a la mejoría en las cifras, puso el foco en que de todos los casos diagnosticados, solo tres de cada diez permanecen activos, cuando a principios de este mes de abril eran nueve de cada diez.

En la misma línea, destacó que el número de personas hospitalizadas se ha reducido a la mitad en dos semanas y que hacía más de un mes que no había menos de 800 personas ingresadas en la Comunitat. Puig valoró también que la incidencia acumulada del virus por cada 100.000 habitantes, durante los últimos 14 días, es de 26 casos, «una tercera parte de la media española». «Solo cuatro de las 17 autonomías tienen una incidencia más baja».

Balance diario

Todo estos parámetros se reflejan en el balance diario facilitado por la Conselleria de Sanidad. En la última jornada, se han detectado 49 nuevos positivos en la provincia y han fallecido siete personas, cinco de ellas en el departamento de salud de Castellón, por lo que la cifra de muertes se eleva a 177. Actualmente, hay 756 personas curadas y 658 infectados, 90 de los cuales se encuentran ingresados, 14 de ellos en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Esto supone que solo un 13,6% de las personas contagiadas requieren hospitalización.

Como ya viene informando Mediterráneo, el incremento de casos positivos diarios responde al hecho de que se están realizando más pruebas diagnóstica, especialmente entre sanitarios y personal de residencias. Este indicador no se interpreta de un modo negativo desde la Conselleria de Sanidad. En el hospital de campaña hay previsión para poder realizar hasta 400 test diarios, mientras que hoy se retoman también en el Hospital Provincial de Castelló. De momento, las pruebas masivas a las personas con síntomas, que se encuentran en aislamiento, tendrán que esperar, a pesar de que resultan fundamentales para el diagnóstico precoz y el seguimiento de la trazabilidad de los contagios recomendado durante la desescalada.

Las pruebas que han dado un resultado negativo, hasta el momento, en la Comunitat, son 98.550 (79.898 a través de PCR y 18.652 a través de test rápidos).

En la región, ya se han dado un total de 6.243 altas, 210 nuevas en un día. Además, se han detectado 249 nuevos casos positivos, que elevan a 11.372 el total de casos positivos, de los cuales se encuentran activos en estos momentos 3.939. Se han producido un total de 1.190 fallecimientos en las tres provincias.

Menor aumento de muertes

El balance a nivel nacional estuvo marcado ayer por el descenso en el número de fallecimientos, ya que se registraron 288. Se trata del menor aumento de muertes desde que comenzó la pandemia el pasado mes de marzo. Esta cifra eleva a 23.190 los decesos contabilizados oficialmente. Hay un total de 207.634 personas infectadas y 98.732 recuperadas.