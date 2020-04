Los supermercados de Castellón lamentan el cambio de horarios impuesto por el Consell por el coronavirus

Los cambios impuestos por la Conselleria de Economía al sector comercio en lo que se refiere a días de apertura no ha hecho mucha gracia en el sector de los supermercados de Castellón y del resto de la Comunitat, que en realidad es el más afectado por estas modificaciones. Sobre todo porque estos cambios llegan a pocos días del inicio de la Semana Santa, que es el periodo que se ve afectado.

Cabe destacar que la Dirección General de Comercio ha decidido suprimir las zonas de gran afluencia turística (ZGAT) mientras dura el estado de alarma por el coronavirus, lo que significa que las tiendas, básicamente los supermercados, hipermercados y tiendas de alimentación, negocios que todavía pueden abrir, no tendrán permiso para levantar la persiana los dos próximos domingos: ni este próximo 5 de abril, Domingo de Ramos, ni el de Resurrección. Se establece como norma general la apertura de lunes a sábado, incluido el Viernes Santo y el Lunes de Pascua, que en principio iba a estar cerrado.

Asucova, contraria a los cambios del Consell

Los cambios publicados en el Diari Oficial, previa consulta con el sector, no han gustado a Asucova, la asociación que agrupa a cadenas como Mercadona, Consum o Masymas, que así se lo hizo saber a la Conselleria de Economía: «Desde nuestro punto de vista no es momento de introducir cambios y regulaciones, solo las estrictamente necesarias. No es momento de plantear cambios a la situación con las planificaciones ya hechas a una semana de la Semana Santa. Ahora hay que dar flexibilidad a las empresas que se están autorregulando adecuadamente en el actual contexto», traslada Pedro Reig, portavoz de Asucova, quien, en todo caso, comprende y acata la decisión de la administración autonómica: «Entendemos que la conselleria debe tomar decisiones considerando múltiples factores y sectores dada la situación actual, pero para algunas empresas esto requiere adaptaciones y cambios que ahora mismo añaden trabajo de replanificación».

La regulación de los horarios del comercio en esta crisis del coronavirus ya ha provocado algún encontronazo entre la administración y la patronal. Cabe recordar que la Delegación del Gobierno trató la pasada semana de decretar un cierre generalizado a las siete de la tarde para todos los establecimientos que aún pueden abrir. Sin embargo, las protestas de las organizaciones empresariales hicieron dar marcha atrás a la institución.