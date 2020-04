Torra, sobre las residencias: "No lo hemos hecho bien"

En relación a la gestión del Govern de la crisis del Covid-19 y las posibles actuaciones erróneas, el 'president' de la Generalitat, Quim Torra ha admitido el error de no "informar sobre las residencias con la claridad que se debería haber informado desde el primer momento y esto ha generado una situación de la alarma social". "No lo hemos hecho bien", ha asumido. "No hemos sido cuidadosos a la hora de trasladar la situación, las medidas, los planes que ibamos imponiendo y esto ha creado desconfianza y una cierta angustia; ayer hubo una rueda de prensa para informar, serán diarias", ha explicado en una entrevista en 'Ser Catalunya'.

Las críticas recibidas "nos han de ayudar a avanzar", ha apuntado sobre las residencias, y ha comentado actuaciones como el desplazamiento a mutuas, la implementanción de un plan de choque y la clasificación de los centros en tres grupos diferentes para afrontar la situación.

"Prima un concepto burocrático de la administración", ha admitido también en clave autocrítica, respecto a la tardanza en tramitar acciones urgentes. "Es el momento de proyectos transversales ejecutivos hasta la cocina de cualquier Departament, hay quejas sobre tramitación de los ERTOs y no podemos tener ninguna ralentización, pero a la que me entero, le aseguro que entro y 'zuum'... y cada minuto cuenta", ha descrito. "No podemos perder tiempo en burocracias, papeles y homologaciones", ha añadido.

Sobre el papel del Ejército español, "soy el primero que en los incendios de la Ribera del Ebro personalmente agradecí al comandamente" del ejército su participación. "Si nos pueden ayudar, como si nos puede ayudar cualquier médico que pueda venir, le estaré muy agradecido", ha asegurado.

SIN TEST

"No nos ha llegado ningún test por parte del Estado, la Generalitat aporta el 90% de los recursos y un 10% el Estado, los tests PCR los ha realizado la Generalitat", se ha quejado, insistiendo en la necesidad de los tests masivos para la población. "Nos estamos buscando la vida en el mercado internacional", para la obtención de este material. "Todo lo que no podamos acabar produciendo en Cataluña será muy difícil contar con ello en las próximas semanas ante paísos como Estados Unidos que salen al mercado internacional con la misma voracidad que nosotros, porque se anulan peticiones y llega Francia y las paga más, una mascarilla que valía veinte céntimos ahora vale 1,20 euros", ha descrito.

Torra ha asegurado que las críticas que ha ido vertiendo a la actuación del Gobierno se han hecho desde una posición "muy constructiva" con el aval "de los expertos" y sin usar el lenguaje "político, identitario, de banderas o fronteras". El 'president' ha insistido en calificar de "insuficientes" las últimas medidas económicas del Gobierno por no incluir medidas como la suspensión total de impuestos y las cuotas de Seguridad Social. "Pido radicalidad en los esfuerzos", ha insistido. También ha afirmado que tramitó "mucha suerte" y todo el "apoyo" al resto de presidentes autonómicos en la reunión de presidentes que tuvo lugar telemáticamente.

CRISIS LARGA

"Estamos ante un ciclo largo de crisis económica", ha pronosticado el 'president' sobre las repercusiones económicas de la crisis tras la superación de la pandemia vírica.