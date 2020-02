El crim, un protagonista 'cultural' a Castelló

Difondre la cultura en clau «negra» a tot el territori de la província de Castelló. Aquest ha estat i és l’objectiu d’un dels festivals més singulars de quants se celebren a les nostres comarques: Castelló Negre.

Des de la seua fundació, en 2010, aquesta cita ha aconseguit ja no sols mantenir-se a flotació sinó erigir-se com un dels principals certàmens de gènere negre del litoral mediterrani i d’Espanya, i l’ha fet gràcies, en part, a la seua diversificació. I és que Castelló Negre no se centra únicament en l’àmbit de la literatura; des de fa alguns anys, va més enllà apostant per la cinematografia, els tallers temàtics, les conferències, concursos...

No contents amb tot això, van decidir a més desglossar la programació en diferents seus i espais escènics en diversos municipis per a, així, teixir una xarxa molt més àmplia que «atrapés» a un major número de públic. Tant és així, que actualment no es concep el festival sense la seua presència en localitats com Benicàssim, Nules o Vila-real, a més d’Orpesa i Peníscola. Aquesta vertebració configura un radi d’acció major i, per tant, un major impacte a la província.

En aquesta la seua onzena edició el certamen continua fent del crim i la denúncia social el seu sentit, trencant totes les estructures de qualsevol bondat humana preconcebuda. I és que la novel·la negra, o el gènere negre, sempre s’ha servit d’una atmosfera asfixiant de por, violència, injustícia, inseguretat i corrupció del poder polític, a més d’una immersió en aspectes psicològics que se centra en l’interior dels personatges, la seua manera de pensar, les seues motivacions, així com la descripció dels estats d’ànim, desig i temors dels protagonistes.

Avui dia, el gènere negre és un gènere híbrid entre el policíac, de suspens i misteri, de terror, el thriller psicològic... És una evolució natural, ja que els escenaris (físics i mentals) són cada vegada més complexos. I de tot això es parlarà i debatrà gràcies a la programació prevista i a tots els seus protagonistes. En total, s’han previst gairebé cinquanta activitats en les sis seus i una trentena d’autors convidats, la qual cosa fa d’aquesta 11a edició la més completa fins a la data.

Programa

Amb gran pes en el literari, el XI Castelló Negre oferirà presentacions de llibres, tertúlies literàries o un repte d’escriptura creativa en el cementiri municipal de Castelló. A més, s’atorgarà el premi a tota una trajectòria a l’autor Mariano Sánchez Soler, qui amb la seua novel·la negra Nuestra propia sangre va obtenir el premi Francisco García Pavón 2009 i com a estudiós del gènere, el seu assaig Anatomía del crimen va aconseguir el Premi de la Crítica Literària Valenciana 2012, entre altres distincions.

Sánchez Soler serà un dels grans protagonistes d’aquesta cita que comptarà amb altres noms propis de rellevància com: Ángela Martín del Burgo, Blue Jeans, Daniel H. Chambers, Emili Bayo, Enrique Pérez, Fran Ferriz, Inés Plana, José Manuel González, José Antequera, José Luis Correa, Juan Bolea, Julio César Cano, Luis Aleixandre —qui presentarà la seua última novel·la Mil ramos de flores no son suficientes (Unaria)—, Manuel Ríos Sanmartín, Marc Moreno, Mariano S. Soler, Maribel Escrig, Marta Robles —qui recordem fou una de les guardonades amb el Premi Letras del Mediterráneo de l’any 2019—, Miguel Alayrach, Miguel Torija, Pedro Tejada, Raquel Gámez; Sergio Vera, Susana Hernández, Susana Martín Gijón, Vicent Usó, Vicente Vallés, Víctor del Árbol, Pere Cervantes —qui també té nova novel·la sota el braç, El chico de las bobinas (Destino)—, el col·lectiu 12 Plumas Negras i Pablo Sebastiá.

El vessant cinematogràfic tornarà a tenir el seu apartat de la mà del director Elio Quiroga, qui també ha publicat les novel·les El despertar, Los códices del Apocalipsis, Idyll, i Los que sueñan (guardonada amb el Premi Minotaure de Novel·la). A Nules i Vila-real es projectarà la seua pel·lícula La estrategia del pequinés i, a més, es durà a terme un cine-fòrum en el qual els assistents podran compartir opinió amb el director, que estarà acompanyat pel conegut actor de repartiment Pep Jové. A més del cinema, l’apartat visual es completarà amb la representació de tres peces de microteatro a la biblioteca de Nules, amb l’autor i actor Vicente Marco i Marina Lomar.

Sens dubte, una de les activitats més singulars del certamen és la que es va iniciar en la passada edició i que, vist l’èxit obtingut, repeteix enguany. Es tracta de la ruta de crims de novel·la en el cementiri municipal de Castelló amb Queta Ródenas. La novetat de la present mostra serà que té com a al·licient la nocturnitat d’aquesta vetllada, perquè s’ha programat el 7 de febrer, a partir de les 17.30 hores, per a gaudir-la de cara al vespre. A més, i segons ha informat la pròpia organització del Castelló Negre, es proposarà als participants que ho desitgin que escriguin un relat basat en fets reals que Ródenas contarà.

Com tantes altres iniciatives, el Castelló Negre no seria el mateix sense la col·laboració de diferents col·lectius. Així, a més del suport principal de l’Ajuntament de Castelló i de la Diputació Provincial, cal destacar la participació de l’Associació de veïns del Raval de la Trinitat, el Club Rotary Castelló, l’Associació Directives Castelló, el centre de majors Columbretes i el club de lectura La virgulilla.

Del 6 al 17 de febrer, la província de Castelló es tenyeix una vegada més de negre.