L'abast de la fotografia en la intervenció social

Una nit de 1982, en una casa en Nova Jersey, Donna Ferrato fotografiaria un moment que encara avui, més de tres dècades després, continua impactant. En ella s’observa a un home colpejant a una dona en el bany de la casa, i en el mirall veiem reflectida a la pròpia Ferrato retratant l’escena. «Vaig pensar que si prenia una foto això li faria parar», va relatar més tard a la revista Time. No obstant això, no va anar així.

Després d’aquest incident, i de veure que cap editor de revistes volia publicar la imatge, va emprendre un viatge per tot el país per a retratar el drama de la violència de gènere, un viatge d’una dècada que li va portar a refugis per a dones, sales d’urgència, comissaries i presons.

Premiada l’any passat en PHotoEspaña, la fotògrafa de 70 anys no ha deixat d’evidenciar el sofriment de centenars de dones que pateixen la violència de gènere. Així, a través de la seua obra, ha denunciat i denúncia el masclisme en totes les latituds. I són molts els que asseguren que segueix molt enfadada perquè «res ha canviat» des que prengués aquesta primera imatge.

Malaltia, violència, sexe, pobresa i amor són alguns dels temes que Nan Goldin ha sabut capturar com a pocs. L’artista novaiorquesa va treballar molt l’autoretrat i un dels més famosos és el que la mostra a ella un mes després de ser colpejada, maquillada i de front, mostrant hematomes i equimosis, amb les parpelles inflades i mirant fixament a l’espectador amb mirada trista. L’evidència de la violència en la seua cara és una amarga denúncia, i aquesta fotografia s’ha convertit en una icona de la lluita feminista i en un autèntic manifest gràfic contra la violència de gènere.

Nan Goldin, amb el llibre The Ballad Of Sexual Dependency (Aperture, 1986) i Donna Ferrato amb Living with the Enemy (Aperture, 1995), entre altres publicacions seran les protagonistes de la 14a sessió del Photobook Club Castelló que tindrà lloc el 26 de febrer, en el Menador, Espai Cultural. Una sessió en la qual es pretén, des de perspectives molt diferents, generar un fòrum relacionat amb l’abast de la fotografia en la intervenció social: la fotografia permet visibilitzar els problemes socials? pot la imatge canviar actituds? i oferir claus en la prevenció de la violència en l’entorn familiar?