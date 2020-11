La música sense límits i íntima de Sara Zozaya

Per què conformar-se amb un concert del SONS Castelló aquest mes de novembre quan pots gaudir dos? Tant de bo l’excepció es convertís en la regla en aquest cas, perquè el Cicle de Músiques Independents és un d’aquests xicotets miracles dins de l’agenda cultural de la capital de la Plana i de tota la província. Així doncs, tant de bo més i més concerts del SONS, perquè tots ells ens brinden la possibilitat de viure moments únics, d’explorar sonoritats a les quals, de normal, no tindríem accés -bé per desconeixement o per uns certs prejudicis que tots tenim sobre el desconegut-.

Si fa a penes uns dies gaudíem amb el primer treball discogràfic del grup valencià Chavalan, Aire visible, un àlbum versàtil, d’impacte sonor i vistosos efectes, en un directe potent que va meravellar als fidels assistents del SONS, dilluns que ve, 23 de novembre, ho farem amb la sensualitat de Sara Zozaya.

Artista per descobrir

Sara Zozaya és una jove cantant, compositora i multiinstrumentista de Donostia. Va començar en la música tocant l’acordió i d’interpretar peces de Piazzolla a poc a poc va començar a crear les seues pròpies cançons amb tot just dotze anys i amb l’ajuda de la guitarra i els teclats.

D’ella diuen, i de forma molt encertada, que té una curiositat sense límits. És més, en el poc temps que porta en actiu ha aconseguit llaurar-se una reputació irreprotxable dins de la indústria musical. Activa, sempre disposada a sorprendre’s a si mateixa, Zozaya «és capaç d’arribar a l’ànima de les persones a través de les seues creacions intimes, amb un deix nostàlgic i una mescla entre estils avantguardistes i sons de la zona que converteixen la seua proposta en una cosa molt especial», com bé remarquen des de l’organització del Cicle de Músiques Independents.

A més de ser la cantant del grup Nerabe, no va trigar la donostiarra a iniciar el seu propi camí en solitari. Així, al desembre de 2018 va publicar el seu primer EP, Ill, un disc curt intimista i progressiu que la revista especialitzada Mondo Sonoro va considerar una de les deu millors demos d’aquell any. I això era només el principi d’un projecte que amb pas ferm i bona lletra ha anat completant.

En el Teatre del Raval, a les 20.00 hores, l’artista basca presentarà (Bat), el seu nou treball que combina el seu univers amb folk pop, lo-fi i beats electrònics en el qual «continua desgranant la seua ànima d’una forma nova: ambients foscos i sincers, amb una producció molt cuidada, i amb uns sons que la converteixen en un pont perfecte entre una generació d’artistes i la nova ona que està venint», asseguren des del SONS.

Aquest és un treball que tracta sobre deixar anar i començar de nou, i que compta a més amb la col·laboració del mític Benito Lertxundi en el tema «Benetan». Diuen els experts, és a dir, els crítics musicals, que aquest disc és una gran mescla entre els sons moderns internacionals i la tradició musical basca que, sense cap dubte, «la converteixen en una de les artistes més trencadores de la zona».

Diuen que Sara Zozaya no té sostre. Vist el recorregut que de moment ha realitzat, i tenint en compte que ella mateixa no es posa cap límit, aquesta és una certesa. Donem gràcies, per tant, de ser testimonis d’aquest creixement i confirmació sobre l’escenari del Raval. Donem gràcies al SONS Castelló i a tots els que fan possible que aquesta cita musical continuï sent fidel als seus preceptes.