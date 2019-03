TEST, una projecció real de l'art

Set anys recolzant el futur de l’art valencià. Sota aquest lema es presenta la nova edició de la Mostra d’Art i Creativitat de Vila-real, més coneguda com a TEST, una iniciativa que va néixer és una època complicada, molt complicada —en plena crisi econòmica—, però que ha sabut capejar el temporal fins al punt de convertir-se en una d’aquestes cites ja ineludibles del calendari cultural, no només castellonenc, sinó a nivell autonòmic.

De la mà de Pascual Arnal, TEST ha estat capaç de generar un espai únic en el qual els artistes convidats dialoguen entre si a través de les seues obres, conformant una atmosfera creativa superlativa. En aquest sentit, aquest objectiu que Arnal es va marcar des dels inicis, és a dir, servir de plataforma per a donar visibilitat o rellançar el talent artístic que resideix a la nostra província i la resta de la Comunitat Valenciana, es compleix rigorosament.

Un any més, seran quatre les propostes que podrem veure, analitzar i gaudir. Tres d’elles se situaran novament a la sala expositiva del Convent, Espai d’Art a partir del pròxim dissabte, 9 de març —la inauguració serà a les 12.00 hores—. Aquests tres projectes seran els de Jesús Monterde, Ana Císcar i Luce. El quart, com és habitual en aquesta iniciativa, serà una obra mural que en aquesta setena edició realitzarà Mohamed L’Ghacham a la fi de març en la zona nord de Vila-real, i que, segons han avançat des de l’organització, serà el de major format fins avui.

LES PROPOSTES

Els treballs d’aquests quatre artistes, si alguna cosa tenen en comú, és que fan de la seua obra una espècie de retrat documental des de les seues respectives disciplines i amb un llenguatge i una estètica molt diferenciats, com queda perfectament exemplificat en el cas de Monterde. El de Benassal és pràcticament un desconegut en la seua pròpia terra, tot i ser un dels fotògrafs més rellevants de l’últim lustre i amb un treball sota el braç que va commocionar a l’escena nacional i internacional, com és Nemini Parco (RM Verlag), fotollibre que ha estat present en cites tan importants com Paris Photo i nominat al Prix du Livre d’Auteur en un dels festivals de referència a nivell mundial com és Les Recontres d’Arles, entre altres reconeixements. En TEST, Monterde presenta ullal, una espècie de continuació d’aquest reeixit treball en el qual continua aprofundint en les arrels del Maestrat, a través dels seus ritus i gestos, a través d’aquelles persones que continuen treballant els camps. En paraules d’Eric Gras, autor del text que acompanya aquest treball, «les imatges de Jesús Monterde ens ajuden a redescobrir una cultura que créiem ja extinta però que sobreviu, una cultura que amaga l’essència de l’ésser humà, que constitueix la naturalesa de les coses, allò permanent i invariable de cadascuna».

Per la seua banda, Ana Císcar presenta Items of Importance surrounding Destruction, treball que parteix de fotografies i antics reculls de premsa que l’artista transforma en collage i pintures de gran format. El crític d’art Álvaro de los Ángeles ha estat l’encarregat d’escriure sobre aquesta obra: «Els seus quadres representen fotografies o escenes que parlen sobre la pervivència de la pintura en un moment molt concret de la seua història, quan la destrucció, o com menys la seua desaparició, rondava els millors exemples de l’art de tots els temps». Certament, Císcar busca un nou model pictòric.

Si Jesús Monterde busca aquest retrat del món rural i Císcar d’un passat molt present, Luce s’inspira a la ciutat i l’urbà. En aquest sentit, tal com comenta Álvaro G. Derbis, « l’objectiu de Luce amb la seua obra, més enllà d’alimentar la seua curiositat i el seu imaginari personal, és donar-li a la perifèria el valor que menyspreem en la nostra manera de relacionar-nos amb el carrer». Així, les tres propostes ens conviden a la reflexió, «a redescobrir el nostre hàbitat, el lloc on vivim», prenent prestades les paraules de Gras, cosa que també duu a terme L’Ghacham en les seues grans obres fixant la seua atenció en les accions quotidianes i familiars a través de la reinterpretació d’antigues imatges.

Una edició més, la presentació d’aquests treballs, acompanyats per quatre publicacions a manera de catàleg sobre cadascun d’ells, fan de TEST una cita ineludible per a tots aquells que busquin sentir a través de l’art.