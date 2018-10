Ultrasons, vibracions i experimentació cultural

Experimentació, inquietud, obertura. Des de fa nou anys, a l’Alcora es desenvolupa un festival difícil d’etiquetar. Tampoc creiem que valgui molt la pena haver de definir-lo d’una manera concreta, ja que si alguna cosa caracteritza aquest certamen és, precisament, la seua mutabilitat i espontaneïtat. Parlem de l’Ultrasons, cita que pretén ampliar les fronteres de la diversitat, fusionar estils, conjugar-los, establir un diàleg entre les diferents disciplines artístiques, amb l’objectiu d’oferir un espai en què la pluralitat, la promoció de noves propostes i el compromís per la cultura del nostre entorn són fonamentals.

A partir del 19 d’octubre, l’Alcora viurà la novena edició d’aquesta singular mostra que ens fa «vibrar» gràcies a aquesta conjunció d’artistes, llenguatges i, per què no, somnis. Des d’Ultrasons ho tenen molt clar: «Volem donar a conèixer nous projectes i descobrir emocions a la capital de l’Alcalatén». I per això, en el present any, el festival s’allargarà fins al 3 de novembre, és a dir, tres caps de setmana «amb una extensa programació musical amb llaços a altres disciplines artística». I és que aquí es donen cita la música, la dansa, l’art i el pensament a través d’interessants xerrades.

D’entre tota la programació d’aquesta nova proposta, no podem evitar destacar a Edu Comelles, artista, músic i gestor cultural, el treball del qual uneix experimentació, art sonor, producció musical i disseny de so en diferents àmbits de la cultura. Comelles, que va ser comissari no fa gaire del cicle Espaisonor de l’Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC), ha acabat la seua estada a la localitat de Culla, on ha començat a desenvolupar el seu projecte Pedra / Paisatge / Solc, una sèrie de quatre composicions creades a partir de partitures generades en el paisatge i l’orografia de Culla i el Maestrat. Aquesta peces es presentaran en directe la primavera que ve, però abans, a l’Alcora, ens acostarà el seu Gone But Not Forgotten 3.0, espectacle sonor i lumínic que centra l’atenció en les propietats sonores de la ceràmica tradicional com a mecanisme per a la seua recuperació. El projecte, tal i com ens informen des del festival, «utilitza únicament sons extrets de peces de ceràmica per a construir tot un univers sonor electrònic». El conjunt queda embolcallat mitjançant un joc de clarobscurs, ombres i llums. Així, Gone but not forgotten que traduït seria «desaparegut però no oblidat», rastreja la nostàlgia dels processos tradicionals de la ceràmica per retornar-los a la contemporaneïtat.

MÉS PROPOSTES

La programació musical comptarà, a més, amb la presència de les Escarteen Sisters, un duo-quartet de cordes que presentarà el seu disc de debut «on es difuminen les fronteres estilístiques de la música: folk, clàssica, pop, jazz…», com afirmen des de l’organització del certamen. Aquest jove conjunt, format per les germanes Escartin, ja ha viatjat a Alemanya, Finlàndia, Bèlgica o Irlanda, i aquesta serà la primera vegada que apropin la seua música a les terres valencianes.

Tampoc hem d’oblidar la presència de Neønymus, qui participarà amb una proposta, segons expliquen des d’Ultrasons, «única». De què es tracta? Doncs, de música d’una enorme intensitat, riquesa sonora i patrimoni rítmic, on Silberius de Ura crea en directe una personal barreja de veus, sons i petits instruments, «utilitzant una atrevida combinació de tecnologia i harmonies vocals de música antiga», assenyalen. Tot això, «per a transportar al públic a paisatges sonors de l’antiguitat, un viatge per a explorar la intimitat cultural i espiritual de l’ésser humà, condimentat amb humor i relats», ens remarquen. Sens dubte, una experiència que val la pena gaudir i viure en directe, com també l’actuació del nou projecte d’Iván González, qui proposa un nou gir a la formació de «brass band» per a interpretar composicions contemporànies d’Albert Cirera, Julián Sánchez o Fernando Brox. O, també, la proposta d’improvisació lliure del percussionista, compositor i educador Jesús Gallardo. Recordem que el seu últim registrament, Imatges, és un viatge sonor sense barreres mentals.

Dins d’aquests tres cap de setmana, cal parlar així mateix de l’espectacle Al Cor, una producció creada pel cicle on la dansa tradicional de la Font d’Aixart s’ha fusionat amb l’univers contemporani de la coreògrafa Pepa Cases. Vibracions, moviments i sons per ampliar horitzons i mostrar la capacitat d’innovació del món tradicional. Com dèiem al principi, si alguna cosa caracteritza el Ultrasons és aquesta varietat d’estils, disciplines i llenguatges artístics. Aquí, tot té el seu espai, el seu moment i oportunitat, com ho demostra el «Hot Talk Club» organitzat conjuntament amb la Coordinadora d’Associacions Culturals de l’Alcalatén i que es celebrarà durant els dies del cicle amb dos converses temàtiques dedicades a «la cultura en el món rural» i «les primeres experiències culturals». Aquestes converses obertes tenen la intenció de recuperar l’hàbit del diàleg com a mètode per a transmetre cultura i on es presentaran projectes com el FAVA365, FES Espadà, Caldo de Cultura o Pop Into.

I pel que fa a les arts escèniques... Ultrasons ens ofereix la possibilitat de veure els treballs dels alumnes i professors de l’Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora i, a més, gaudir del que han batejat com «Pop Up Art», una llotja d’art de petit format amb artistes com: Àngels Romero, Sara Bellés, Sther G. Marquino, LifeEsther, La Megi, Sara M.O.N.O., entre altres. En definitiva, música, dansa, art. Diàlegs i pensament. Experimentació i improvisació. Cultura amb majúscules. I tot, a l’Alcora. Impressionant, no creuen?