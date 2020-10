Vibracions musicals d'ampli espectre

És digne d’admirar la capacitat de resistència i valentia d’algunes propostes culturals que a més s’han caracteritzat sempre per anar a contra corrent i apostar per nous llenguatges. Així, que avui dia puguem anunciar la celebració de l’onzena edició de l’Ultrasons de l’Alcora és una grandíssima notícia, encara que, com tot en aquests últims mesos, tota activitat està supeditada a priori a l’evolució del covid-19.

No obstant això, i si les circumstàncies no ho impedeixen, del 16 al 25 d’octubre se celebrarà aquest cicle de músiques en vibració que ve disposat a deixar-nos bocabadats una vegada més gràcies a una programació que segur sorprèn a propis i estranys.

Asseguren des de l’organització del festival que enguany es caracteritza per les estrenes i presentacions de nous treballs discogràfics, si bé mantenen intacta l’essència de les seves programacions: la seva pluralitat estilística, la promoció de noves propostes i el compromís cultural amb l’entorn. És la present «una edició pensada per a relacionar-se amb nous projectes des de la capital de l’Alcalatén i on el centre neuràlgic tornarà a ser el Saló Gòtic de Casa de la Música i els seus voltants, encara que enguany algunes activitats es realitzaran en format digital», expliquen.

Noms propis

Desgranar totes i cada unes de les propostes que durant els dos caps de setmana en què dura el cicle tindran lloc és una miqueta complex, perquè tots i cadascun d’ells necessitaria un espai propi. És per això que ens fixem en aquells noms que, podríem dir, són clau en aquesta edició del certamen.

De la programació d’enguany destaquen noms com Magalí Sare & Sebastià Gris, que per primera vegada visiten terres valencianes presentant el seu nou disc A boy and a girl, «una aposta per l’experimentació amb barreja de m sica clàssica, moderna, fol lore mallorquÍ o electrònica», com assenyalen des de l’Ultrasons.

Un altre duo que també presentarà nou treball discogràfic en el cicle és Versonautas. La formació formada per Ana Sanahuja i Roqui Albero presenta Astre Blau, una barreja d’spoken word, experimentació sonora, cançó parlada, electrònica, jazz i performance. Un àlbum on han col·laborat artistes com Jorge Drexler, Sílvia Pérez Cruz, Raúl Rodríguez i Chipirón de Cádiz.

De la Vall d’Uixó és el pianista Néstor Zarzoso, qui presentarà, per primera vegada a Castelló, Tangos per a la teua absència, on combina diferents llenguatges, mestissatge cultural i caràcter evolutiu per tal d’oferir obres de nova creació, repertori contemporani i adaptacions de tangos tradicionals. Així mateix, cal destacar la presència de Sons d’Embat, projecte liderat per l’acordionista Pau Barberà, qui presentarà un repertori basat en cançons d’arrel peninsular i mediterrànies amb arranjaments de música tradicional barrejats amb el diàleg polifònic de les veus i amb reminiscències celtes i bretones.

Altres propostes de gran interès són les seleccionades en «Brots. convocatòria de suport a la creació», una iniciativa de l’associació Mudart. Viu l’escena i Ultrasons. Els dos projectes programats en el cicle són La distància —teatre físic, dansa i música a càrrec de Rebeca Izquierdo i Panchi Vivó— i Aso Pyragahs —fotografia i música a càrrec de Jose Gas i Aso Pyromal—. Més informació: www.ultrasons.info