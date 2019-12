Entre Almassora y Castelló

Problemas en el Joventut Almassora. Una de las entidades que más apuesta por el fútbol femenino en la provincia de Castellón podría tomar decisiones drásticas. ¿El motivo? La rebaja de la subvención por parte del Ayuntamiento. Y es que, tal y como alegan en la entidad almazorense, la concejalía municipal de deportes va a recortar la partida al club, que pasa de disponer de 25.000 euros para el primer equipo femenino a tan solo 5. 000.

En su conjunto, el club de Almassora recibió en el presente ejercicio 52.114 euros mientras que el próximo curso 2020 el importe que abonará el Ayuntamiento será de 47.658 euros, es decir, 5.000 euros menos a pesar de que, según dice la entidad, dispone de un equipo de fútbol base más (en total 17), tanto entre masculinos como femeninos.

Sin embargo, fuentes municipales arguyen que el Joventut es el club que ingresa una subvención más alta en función de la categoría que ocupan cada equipo.

No obstante, el club respondió ante esto la pasada semana con un comunicado en el que asegura que «el concejal de Deportes no sabe que tenemos equipo amateur masculino y nos dice que el femenino B lo tenemos en la categoría más baja de la federación valenciana de fútbol, cosa que no es cierta» El Joventut también desmiente que las subvenciones financien la totalidad de los gastos federativos: «Hay más gastos federativos que el concejal nos comunicó que no cubrían, como las licencias de entrenadores y más gastos que, según el concejal, no entran en la ayuda o subvención», desgranó.

¿Y ahora qué?

La entidad que preside Magdalena Rodríguez se mantiene a la expectativa del desarrollo de los acontecimientos, si bien es cierto que el Joventut podría dejar la localidad de Almassora, si el consistorio ratifica el recorte de la subvención. Desde el club explican que son el «único equipo que pasea el nombre del Almassora por parte de España». Y es que el conjunto que entrena Miguel Armenteros debe afrontar desplazamientos tales como Lorca, Albacete, Murcia, Elche o Alicante, con los gastos que ello conlleva.

La solución podría pasar por una absorción del Joventut como parte íntegra de la Fundació Albinegra del CD Castellón, como club conveniado hasta ahora con la institución. Sin embargo, los trámites podrían no ser asequibles a la hora de mantener el estatus y la categoría del equipo (compite en Primera Nacional).

El Ayuntamiento señala que «lamentaría que el club dejara la localidad», aunque dice que los «clubs pidieron una redistribución de las ayudas y así se ha hecho, logrando que el Balonmano Almassora duplique su subvención y los tres clubs de patinaje incrementen sus ayudas».