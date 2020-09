Así ha sido el estreno de Cazorla en la Liga de Qatar: doblete con dos golazos

A Santi Cazorla no le ha costado adaptarse al fútbol de Catar tras acabar hace pocas semanas la Liga española con el Villarreal. El asturiano ya debutó con golazo en la Copa y en su estreno en la Liga hizo dos tantos de bella factura en la victoria clara del Al-Sadd (1-5) en su visita al Al-Kharitiyath en la primera jornada liguera.

Cazorla inauguró el choque a los 27 minutos anotando con la zura tras un genial taconazo de su compañero Bounedjah.

GOAL AL-SADD ! Santi Cazorla scores on his Qatar Stars League debut after a great setup by Baghdad Bounedjah ! 1-0 for Al Sadd pic.twitter.com/C4GJfcIzY4