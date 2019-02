Bacca no pierde la fe

Está siendo un año con altibajos para todos los futbolistas del Submarino. La irregularidad del equipo y la mala situación deportiva se está transformando también en un bajo rendimiento global de la mayoría de los jugadores. Pero desde el regreso de Javi Calleja al banquillo amarillo, gran parte de los componentes del combinado groguet están recuperando su mejor versión.

Uno de ellos es Carlos Bacca. El delantero colombiano del Villarreal confesó ayer que quiere devolver con goles la confianza que le han mostrado en el club, especialmente en un momento complicado como este, ya que ahora es «cuando más falta hacen».

El ariete colombiano afirmó que se «encuentra bien» y que «los delanteros hablan, además de con trabajo, con goles», porque en el fútbol lo importante para ellos, sin duda, es marcar.

«Nosotros tenemos futbolistas con gol, pero debemos subir en efectividad y los resultados llegarán», indicó el atacante del Villarreal, quien agregó que el gol llega como consecuencia del trabajo de todo el equipo y que ahora están trabajando bien.

También señaló que el Villarreal «nunca ha tirado nada» y por eso está en Europa y en la Liga depende de sí mismo. Además, indicó que tienen muchas sensaciones positivas y que están en el buen camino, «Si somos capaces de ganar tres partidos incluso podremos pelear por objetivos que vayan más allá de la permanencia», prosiguió el sudamericano.

FUERTES EN CASA / Para Bacca, es fundamental la fortaleza que tenga el equipo en La Cerámica, «porque en casa se cuenta con el apoyo de la afición y eso hace las cosas mucho más fáciles».

También apeló el cafetero a su «experiencia para jugar partidos de peso» en lo que, según indicó, los futbolistas amarillos deben «disfrutar dentro del campo, además de tener calma», subrayó.

El atacante no oculta que el combinado amarillo ha tenido que variar en cuanto a su hoja de ruta. «Nuestro objetivo era estar en Europa, pero este año no está saliendo. Hemos tenido muchos empates, pero quedan muchos partidos y debemos seguir trabajando para salir de abajo ya», indicó Bacca, para quien el Alavés, su próximo rival, «ya no es una sorpresa». «Han ratificado con resultados y juego su nivel», dijo.

«Esta liga es muy pareja. Hace poco estamos peleando con el Athletic y la Real, y ahora ellos están luchando por Europa. Sumando de uno en uno no se sale de abajo. Debemos hacerlo de tres en tres», concluyó Bacca.