El Barça se aferra a Mirotic para sacar un triunfo increíble en Valencia

El Barça logró llevarse una victoria que se antojaba imposible de Valencia con una canasta de Nikola Mirotic a tres segundos del final solo al alcance de los elegidos (76-77). Con esa acción del ala-pívot nacionalizado, a cuyo talento se aferraron los azulgranas para sobrevivir en La Fonteta, consiguió el equipo de Pesic darle la vuelta a un encuentro que llegó a perder por 16 puntos, en el que fue capaz de lo mejor y de lo peor.

Durante 30 minutos, el Barça ofreció una imagen decepcionante, a remolque del conjunto valenciano, que dominó con autoridad y fue capaz de atacar con determinación a los barcelonistas desde la línea de tres para ponerlos contra las cuerdas. Dubljevic se convirtió durante muchos minutos en el héroe local, aunque sus errores en el tiro libre fueron una lacra. Solo el talento de Mirotic, autor de 26 puntos, el jugador que mantuvo en pie al equipo catalán con sus acciones, evitó una condena prematura. En el último cuarto, sin embargo, el Barça fue capaz de renacer contra pronóstico y remontar desde un excelente trabajo defensivo, como no se había visto en los minutos anteriores. Así secó al Valencia y entró en los últimos tres minutos con un equilibrio máximo, en el que Mirotic marcó diferencias.

No era fácil, pero estoy orgulloso de mi equipo, de cómo competimos hasta el final, para demostrar que eramos capaces de darle la vuelta

No era fácil, pero estoy orgulloso de mi equipo, de cómo competimos hasta el final, para demostrar que eramos capaces de darle la vuelta, se congratuló el hispanomontenegrino.

Problemas en el rebote

Los problemas del Barça para cerrar su rebote defensivo fueron un lastre durante tres cuartos de partido. Una herida por la que se desangró el equipo y permitió al Valencia crecer en confianza. El cuadro de Ponsarnau sonrojó por momentos a su rival. Esa superioridad en el rebote, unido a la buena selección de tiro, llevó la ventaja del Valencia en algunos momentos a un punto crítico (58-42, m. 25) y a los jugadores del Barça a un escenario de desesperación, incapaces de dar con la tecla para deconectar a su rival.

En el control del Barça tuvo mucho que ver la superioridad de Dubljevic, que ganó con mucha claridad el espacio en la zona en sus emparejamientos con Davies y con Tomic, y también la inspiración de San Emeterio, un jugador letal cuando está enchufado. El mal momento de Davies resultó preocupante. Su temporada ha ido de más a menos y su falta de confianza lastra su juego, que afronta con un exceso de ansiedad.

El Barça, sin embargo, apretó los dientes y supo sufrir y acabó encontrando los resortes para cambiar el desenlace a través de la defensa y del trabajo de jugadores como Hanga, Abrines y Claver, y la aparición puntual de Heurtel. Entre todos acabaron arropando a Mirotic en una remontada en la que pocos creían.