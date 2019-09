El Barça quiere dejar de ser un equipo de andar por casa

El Granada persigue esta noche (21.00 horas) su tercera victoria consecutiva, tras las logradas ante Espanyol (0-3) y Celta (0-2), frente a un Barcelona que llega al Nuevo Los Cármenes sin haber sido capaz aún de ganar a domicilio y que podrá contar, en principio, con el tridente formado por Messi, Luis Suárez y Griezmann.

Después de cuatro jornadas, esa tripleta se estrenará en la ciudad nazarí. Las lesiones del argentino y el uruguayo han impedido ver a la delantera deseada por los azulgrana. La llegada del francés viene a darle más opciones en ataque a Valverde, pero hasta ahora no ha sido posible.

Griezmann es el único que se ha mantenido en el equipo desde el principio, pero en una posición que no es la suya. Acostumbrado a jugar por detrás del punta, el galo ha sido la referencia y, pese a que no se ha encontrado a gusto en el papel, su rendimiento no ha desentonado, sobre todo en casa. Precisamente el rendimiento como visitante es la principal duda de este Barça: de los tres partidos lejos del Camp Nou no ha ganado ninguno. Una racha que no es nueva de este año, como plasmó en Anfield.

LA PRUEBA // El Barcelona confía en la vuelta de Messi, que ya jugó unos minutos el martes en Dortmund, para empezar a despegar, después de un inicio dubitativo, con la derrota en San Mamés y el empate en Pamplona, así como el punto que arrancó en la primera jornada de la Champions, mucho más cerca de la derrota (no tiró a puerta y, encima, Ter Stegen paró un penalti) que de la victoria.

Por otro lado, Jordi Alba y Umtiti son baja, mientras que Dembélé sale de una lesión.