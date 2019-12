Barça, Valencia, Madrid y Atlético esperan rivales

El Real y el Atlético de Madrid suspiran por enfrentarse al Leipzig en los octavos de final de la Champions dado el potencial teórico de los otros rivales que pueden tocarles en suerte en el sorteo de este lunes (12.00 horas), mientras que el Barça y el Valencia, que pasaron como primeros de grupo, tendrán un emparejamiento sobre el papel más benévolo, con el Atalanta y el Lyón como conjuntos de menor poderío entre sus posibles adversarios.

Bayern Múnich, Juventus, Liverpool (defensor del título) y Manchester City son los cuatro gigantes que pueden tocar al cuadro de Zidane, más el Leipzig, que también es una de las posibilidades para el Atlético junto al cuadro bávaro, el de Jurgen Klopp, el de Pep Guardiola y el PSG.

El Barcelona podría cruzarse con los italianos Atalanta y Nápoles (Gennaro Gattuso es el nuevo entrenador tras el despido de Carlo Ancelotti), los ingleses Chelsea y Tottenham (aparte del morbo de enfrentarse a José Mourinho, parece el adversario más complicado, pues desde la llegada del portugués al banquillo suman cinco victorias en siete encuentros), y el Lyón francés. Y al Valencia, los mismos salvo los blues londinenses, que cambian por el Borussia Dortmund alemán al no poder enfrentarse contra equipos con los que han compartido grupo durante la liguilla. En la capital del Turia todavía hablan del comunicado del Valencia para aclarar una respuesta de Anil Murthy en la junta general de accionistas. «Mateu Alemany y Marcelino son historia de este club y no voy a entrar en detalles para no desprestigiar sus nombres. En verano los intereses de ambas partes no estaban alineados en un proyecto a largo plazo y eso suponía un grave problema para nosotros», detalló.

EUROPA LEAGUE // El Sevilla y el Espanyol parten como cabezas de serie (también lo serán Ajax, Benfica, Inter y Salzburgo) en el sorteo de los dieciseisavos de final de la Liga Europa de hoy (13.00), aunque tal condición no está exenta de riesgo en forma de posibles rivales muy complicados como el Roma, o como los procedentes de la Champions Bayer Leverkusen, Shakhtar Donetsk, Brujas y Olympiacos. El Getafe, el otro representante español en el torneo, es el que más complicado lo tiene, pues entra en el segundo bombo.