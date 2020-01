Barreda continúa en la pelea pese a estar lesionado y sufrir una caída

Joan Barreda se mantiene en la pomada del primer Dakar en Arabia Saudí después de dos días, que no es poco. El torreblanquino, que reveló que acusa una fisura en una costilla que se produjo durante un entrenamiento el 23 de diciembre, firmó el sexto mejor tiempo del día, 401 kilómetros entre Al Wajh y Neom (367 cronometrados), para situarse octavo en la general, a poco más de seis minutos del nuevo líder, el británico Sam Sunderland, al frente del imperio KTM.

«Me hice una fractura el 23 de diciembre entrenando en casa, con una caída. Tuve una fisura en la costilla que se ha ido calcificando», comentó al acabar la etapa. «Lo importante es no darle golpes ni machacarla demasiado», matizó, aunque admitió que la caída de ayer fue hacia el lado derecho, donde tiene este problema: «Me encuentro bien. Los kilómetros de después estaba bastante dolorido, pero he vuelto a recuperar un poco las sensaciones otra vez», incidió. «La verdad es que estoy contento porque ayer por la mañana [domingo] estaba bastante preocupado por la costilla y la verdad es que está evolucionando bastante bien», dijo.

«Cerca del kilómetro 200 he tenido una caída mirando el roadbook: he cogido una piedra y he caído», manifestaba sobre el percance más reciente. «No ha sido muy fuerte y, por suerte, la moto está perfecta, así que veremos cómo va mañana [por hoy]», profundizó Barreda. Una circunstancia muy importante, puesto que al término de la especial, solamente les estaban permitidos 10 minutos para reparaciones mecánicas a su llegada al vivac.

EL MEJOR AL PRINCIPIO // Fue una lástima, porque Barreda sacó toda su Dinamita, tras haberse dejado casi ocho minutos en su estreno. Así, arrancó la segunda etapa como un cohete y rápidamente consiguió el mejor tiempo de la jornada en los tres primeros tramos cronometrados, en los kilómetro 52, 104 y 159, antes del percance en torno al 200.

Esta jornada introdujo todos los cambios impuestos en este Dakar por su nuevo director, el francés David Castera, para hacerlo más igualado entre los equipos profesionales y los amateurs. Así, apenas media hora antes de la salida, la organización entregó a todos los participantes el roadbook, el rollo de papel que contiene todas las indicaciones del recorrido del día para llegar a los puntos de paso ocultos.

Normalmente, el roadbook se entrega la noche anterior, pero así se busca evitar que los equipos oficiales puedan sacar ventaja al dejar que sus mapman repasen la ruta y entreguen a sus pilotos detalles más precisos que otros participantes con menos medios no pueden tener.

También fue la etapa supermaratón para las motos élite, aquellas de los equipos oficiales como KTM, Honda y Yamaha, que se quedaron al acabar la etapa en un parque cerrado donde ningún mecánico puede repararlas hasta que comience la siguiente.

La tercera etapa será un bucle con punto de inicio y llegada en Neom, de 504 kilómetros, de ellos 477 cronometrados, en el norte de Arabia Saudí, cerca de la frontera con Jordania, donde el rally alcanzará su cota más elevada: 1.400 metros de altitud.