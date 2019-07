Bartomeu: «No hay caso Neymar porque el PSG no le deja salir»

Josep Maria Bartomeu cambió el paso de la actualidad del FC Barcelona con una oportuna comparecencia convocada de urgencia para no contaminar la puesta en escena de Frenkie de Jong.

Los nombres del dimitido Jordi Mestre y el cuestionado Pep Segura quedaron en el fondo del plano, casi perdidos, ante las novedades que Bartomeu aportó sobre Neymar, Griezmann, Víctor Valdés o Nikola Mirotic. Empezó por el brasileño. ¿Vuelve? «Sabemos que Neymar se quiere ir del PSG, pero sabemos que el PSG no quiere que se vaya, por tanto no hay caso». Lo dijo dos veces. Y para que no hubieran dudas, lo puso en un escalón por debajo de Dembélé, que suena como sacrificado de un eventual intercambio con el club francés: «Dembélé es joven, talentoso, muy diferente a otros que existen en el fútbol mundial. Me gusta como es, cuando sale siempre esperas que pasen cosas distintas y considero que es mejor que Neymar».

De Griezmann reveló una reunión mantenida el jueves en Madrid para aplazar el pago de la cláusula de rescisión del francés (120 millones). «Hay interés», dijo, lo que sentó mal en el Atlético, que ha obligado al galo a iniciar la pretemporada el domingo. De Valdés dijo que volverá al club como técnico en la cantera y de Mirotic, que «está avanzado».