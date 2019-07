El Bisontes cierra el fichaje del goleador Andresito Montero

Andrés Montero, ala zurdo de 29 años, llega al Bisontes Castellón. Nacido en Santa Coloma de Gramanet, procede del Club Esportiu CCR, con el que se proclamó campeón de Liga y logró el ascenso a Segunda División, siendo uno de los jugadores clave con la cifra de 31 goles. El catalán se convierte en el jugador número 12 del equipo castellonense para la próxima campaña. Andresito, que así es como se le conoce en el mundo del futsal, atesora una amplia experiencia en diferentes equipos, empezando por el juvenil del FC Barcelona o el Toulon Elite Futsal de la primera división francesa. En todos ellos siempre ha destacado por su efectividad goleadora y por ser un claro referente del equipo en ataque.

El ala, valora así su fichaje por el club provincial: «He tenido varias ofertas de segunda y de primera división fuera de España, pero el proyecto del Bisontes me parece ambicioso y sobre todo muy serio dentro de este deporte. Me gustó y me motivó para estar aquí y darlo todo por estos colores. Espero aportar muchos goles para sumar y conseguir los objetivos marcados por la directiva». De esta forma, Montero se une a los fichajes de Peloncha, Óscar Maeso, Jacobo, Jaime Peiró y Jere como una de las nuevas caras que tendrá la plantilla del Bisontes la próxima temporada.