Calleja: «Reiniciar bien la Liga era obligatorio»

La imagen no fue la solvente de Vigo, el pasado fin de semana, pero Javier Calleja no restaba ni un ápice de mérito a sus jugadores y exteriorizaba el «orgullo» que le produce que su equipo haya sido capaz de sumar seis puntos de seis posibles en el regreso a la competición, en esta carrera contrarreloj para estar en Europa la próxima temporada. «Dos victorias seguidas. Parece fácil, pero no lo es y muchas veces se infravalora. Empezar bien en este reinicio de la Liga era obligatorio y estoy orgulloso. En Vigo tuvimos una mejor versión y ante el Mallorca se ha sufrido más».

Tras celebrar el triunfo, el preparador amarillo entraba más en profundidad en el análisis. Y reconocía los déficits que hicieron peligrar el triunfo. «En la segunda parte defendimos muy cerca de nuestra área. No estábamos finos con el balón, teníamos posesiones cortas y dábamos al rival opciones de atacar. Por supuesto, también ha sido mérito del Mallorca. Hemos acabado muy cansados y necesitamos recuperar bien», explicaba Calleja.

El equipo groguet ya está completamente centrado en lo que viene el viernes, sin tiempo para paladear apenas el pleno de victorias en estas dos últimas jornadas. «Sigo pensando partido a partido y ahora toca el Granada. Habrá que hacer las cosas muy bien », decía Calleja, cortoplacista. «No nos podemos descentrar y pensar a largo plazo», justificó.

PLANTILLA CONECTADA / Calleja reiteró que una de las «conclusiones» que ha sacado de estos dos partidos con los que se ha retomado el pulso a la Liga «es que hay que tener a todos los jugadores muy metidos». «Quien tenga la plantilla más mentalizada es el que sacará adelante los objetivos», intuye el madrileño.

Uno de esos jugadores «metidos» de lleno en esta Liga exprés y con una imagen diferente a la etapa anterior a la crisis sanitaria es Carlos Bacca. «Desde que se paró la Liga he trabajado con ganas de revertir la situación y tener más protagonismo... y gol. Y voy a seguir así», apuntaba el colombiano tras ser clave ayer, como autor del único gol del encuentro que daba tres puntos vitales al Submarino.

«Estamos manteniendo la portería a cero y eso es importante, además de aprovechar las ocasiones que se nos presentan», analizaba el delantero, que en la segunda parte del encuentro no lo pasó demasiado bien, ya desde el banquillo, con el dominio y las ocasiones del Mallorca: «Se ha sufrido, pero lo importante son los puntos». Bacca mira con optimismo al futuro inmediato. «El Villarreal siempre debe pelear por cosas grandes y queremos estar en Europa», recalcó.